Az eseményen bemutatták a Séd-könyvek negyedik kiadványaként megjelent A teljesség szimbóluma című kötetet. Palágyi Sylvia régész új könyvében tizenhét olyan cikk szerepel, amely az elmúlt években a Séd folyóiratban jelent meg. Az írások a balácapusztai római kori villagazdaság területéről előkerült tárgyakhoz kapcsolódnak: mint ismert, Palágyi Sylvia több évtizeden töltött be vezető szerepet a villagazdaság régészeti feltárásában. A szakember többek között arról beszélt, a megyei múzeum létrejöttében is nagy szerepet játszott, hogy a huszadik század első éveiben számos falfestménylelet került elő Balácáról. Elhangzott, a kötet Brányi Mária támogatásával jelent meg. Az alpolgármester köszöntőjében méltatta a szakemberek helyi értékek felkutatásában végzett munkáját. A Perlaki Claudia által szerkesztett könyvben a tárgyak leírása és az azokat illusztráló fotók – amelyeket Gáspár Gábor és Oszkó Zsuzsa készítettek – mellett ókori szerzőktől vett idézetek is szerepelnek.