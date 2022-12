Megszokott rutinjaink és életünk apró szegleteinek újragondolására, erre a fajta látásmódra szeretne ösztönözni a CSAT az újévi képeslapjaival. E témában kérte tagjait, hogy alkossanak, mert Pásztor Jánosnak meggyőződése, hogy a művész így, becsomagolt üzenetekkel tehet másokkal jót. Örömmel nyugtázta, hogy egyik tanítványa fémcsavarokba látott bele valami sokkal magasztosabbat. S aki látja a megszületett műveket, tényleg azt érezheti, hogy filléres apróságokból, filléres emlékeinkből, sok kicsiből nagyot, többet érőt lehet kirakni, és mást is kívánhatunk szilveszterkor egymásnak, mint amit ilyenkor szoktunk, ajándékba adhatjuk valódi gondolatainkat.

Szilvási Beáta kirakósainak alapanyagát zömében barkácsbolti árukészlet megvásárolt darabjai adják. Korábban ilyen üzletben dolgozott, rájött, a tömegcikkekben, használati tárgyainkban mi minden rejlik, akár konfettiszerű kavargás szilveszteri látványa. Tiplikből akár szívformát rakott ki, alig felismerhetők az alkatrészek. Mostanában kedvencei az apró drótdíszek, az üres kis székek, amikre leülhetnek gondolataink arról, mit várunk az új évre. Rájuk ülhet az egészség, a humor, a szeretet, az együttérzés. No meg a "ságok" és a "ségek", ugyanis ezeket a toldalékokat kell odatenni a jó, a bő, a vidám, a teljes, az elégedett és a bizton előtaghoz is. Betti szerint az "És még?" kérdés odaültetése is fontos, mert nem vagyunk egyformák. Nyitva kell hagyni szívünket mindarra, ami másnak lehet jó. S ott ül egy mackó is képeslapján, amit gyermeke gyártott neki kiskorában, így megtestesíti a várakozást.