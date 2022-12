Az észt település ugyanis Veszprém után, 2024-től viseli a rangos címet. Eck Izabella másfél éve csatlakozott a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Ragyogók nevű önkéntes csapatához. Izabella az Európai Szolidaritási Testület pályázati forrásából finanszírozott program keretében töltött el tíz hónapot Veszprém testvérvárosában, Tartuban. A tartui EKF-csapat munkájába január eleji kiutazása után azonnal bekapcsolódott, és sokrétű feladatot látott el. Elsősorban a közösségimédia-felületek kezelésében vett részt, de kommunikációs feladatokat is bíztak rá, például eseményekről készített fényképeket, videókat és cikkeket. Emellett marketingtanácskozások előkészületeiben, lebonyolításában is részt vett, valamint tavasz végétől a nemzetközi kommunikációba is besegített a helyi EKF-szervezetnek, továbbá külföldi delegációk fogadásában is szerepet vállalt. – Rengeteg pozitív tapasztalatot szereztem. Szívélyesen fogadtak, és bár időbe telt, amíg mindenkit megismertem a tartui EKF-csapatban, zökkenőmentes volt az együttműködés a szervezet munkatársaival. Soha nem éreztették velem, hogy önkéntes vagyok: minden programba bevontak, így például elkísérhettem a csapatot a litvániai Kaunasba, amely idén viseli az Európa Kulturális Fővárosa címet – mesélte Izabella. Megérkezésekor még keveset tudott a városról, de kint léte alatt nagyon megszerette Tartut. A mintegy 90 ezer lakosú település Észtország második legnagyobb városa.

Forrás: Eck Izabella

– Nagyon szép város, a történelmi épületek és a modern építészet jól megfér benne egymás mellett. Híres egyetemmel is büszkélkedhet Tartu, a városban pedig számos szabadidős tevékenységre van lehetőség – fogalmazott Izabella. Azt tapasztalta, hogy a téli időszakban – amikor nemcsak hideg és hó van, hanem délután három órakor már teljesen sötét – a legtöbben otthon maradtak, tavasztól azonban a város utcái megteltek élettel, és az emberek is nyitottabbak voltak. Az észt város elsősorban kulturális programokkal készül 2024-re, valamint nagy hangsúlyt fektet arra, hogy erősítse kapcsolatát azzal a két településsel, amelyekkel egy időben tölti be az EKF-címet, így az ausztriai Bad Ischllel és a norvégiai Bodøvel. Emellett a testvérvárosokkal – köztük Veszprémmel – és Finnországgal is szoros együttműködésre törekszik. A kulturális év programjaiban kiemelt szerepet kap majd az önkéntesség Izabella meglátása szerint, az események közül számosat partnerszervezetek együttműködésével bonyolítanak majd le Tartuban.

Forrás: Eck Izabella

Az önkéntes program kapcsán Izabella elmondta, számára több nagy lehetőséget is adott ez a kezdeményezés: egyrészt az EKF-cím egyik idei viselőjénél, Újvidéken (Novi Sad) nyílt kiállítás az egyik tartui projektjéből. Az észt városban külföldiekkel készített interjút arról, miért érkeztek Tartuba és milyen önkéntes munkát végeznek. A válaszokból és a megszólalók fotójából készült tabló egy kiállítás részeként bekerült Novi Sad 2022-es programjába. Emellett a napokban online előadást tartott arról, hogy a marketing eszközeit hogyan lehet felhasználni a művészetek népszerűsítésére. Izabella januártól bekapcsolódik az EKF-csapat munkájába is, például a Veszprémbe érkező önkéntes csoport koordinálásában nyújt majd segítséget.