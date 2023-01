A megjelenteket Zsednai Józsefné evangélikus lelkész és a szervező egyesület nevében Juhosné Vavró Zsuzsanna köszöntötték. Ezt követően, akinek kedve volt hozzá, megoszthatott egy-egy Petőfi verset a publikummal. Elhangzott így többek között az Arany Lacinak, az Egy gondolat bánt engemet, Itt van az ősz, itt van újra, a Falu végén kurta kucsma, a Föltámadott a tenger, de például a város melletti Pusztapalotán 1843-ban íródott Szeget szeggel című költemény is. Több szálon is kötődik a költőfejedelem Várpalotához. Ahogy Könczöl Imre, a városi könyvár néhai igazgatója is írta könyvében, Petőfi Sándor átutazóban többször járt az akkori mezővárosban, ahova családi kötelék fűzte, hiszen István öccse három éven át itt volt mészároslegény a jelenlegi Thury-vár mögötti területen, az egykori Rejcsúrban. Ennek emlékére az egybegyűltek együtt szavalták el az István öcsémhez című költeményt, emlékezve ezzel arra, hogy testvéröccsét látogatva jutott el Petőfi Sándor Várpalotára. A jó hangulatot fokozta a Várpalotai Badacsonyi Kertművelő Egyesület és a Loncsosi Baráti Kör Kiss János és Horváth István vezetésével készített finom forralt bora és teája.

A helyszínen megtudtuk, a városvédő egyesület több rendezvényt is szervez idén a Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódva. Petőfi és Várpalota kapcsolatát feldolgozó pályázatot is hirdettek, amelyre iskolások és felnőttek jelentkezését egyaránt várják. Áprilisra versmaratont szerveznek, valamint túrát a Szeget szeggel vers keletkezési helyére, Bátorkő várához.