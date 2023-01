Szombaton 14 órától az EKF-iroda kirakatában, a Kossuth utcán a Little Moon tehetséges zenészei adtak koncertet, többek között Heilig Andris, Juhász Zoli, a Bors és Géem is megörvendeztettek bennünket. A Little Moon Sessiont négy fiatal zenész valósítja meg, Juhász Zoltán, Golarits Márton, Tóth Bence és Heilig András. Ez a koncertsorozat, amelyet jó minőségben videófelvételként is megtalálhatunk online, a fiatal, feltörekvő zenészek munkáját hivatott támogatni.

Habár Joseph Beuys performanszművész óta tudjuk, hogy az üvegfallal elzárt alkotói tér önmagában is pluszjelentést hordoz az előadáson túl, mégis meghökkentő, ugyanakkor üdítő volt látni Veszprém belvárosában, a Kossuth utca alján létrejövő művészeti teret.

Golarits Márton, a Little Moon Session egyik szervezője lapunknak elmondta, a projektjük ötlete abból adódott, hogy kezdő zenészként ők maguk is örültek volna hasonló lehetőségnek. Az itt fellépő együttesek teljes koncertanyagát rögzítik, ami segítheti őket a továbblépésben, fejlődésben, koncertszervezésben is.