Kétéves voltam, amikor anyai nagymamámat elvitte a gyomorrák, nem sokkal több, amikor apai nagypapám bombatámadás áldozata lett. Alig lettem öt, hogy egy betegség megfosztott a másik nagymamától is. Saját tapasztalatom így nem lehetett arról, hogy milyen is tud lenni az unoka–nagyszülő kapcsolat – felnőtt fejjel viszont láthattam, láthatom részben ismerősöknél, részben saját családomban, mert rengetegen élnek közöttünk született nagymamák, nagypapák függetlenül attól, hogy vér szerinti-e a kapcsolat.

Drága apósomnak volt egy reggelizőpohara – füles porcelán körtés mintával, neki is örökség. Ahogy nőttek az unokák, akkoriban már öten, egyre nagyobb lett a rivalizálás, ki ihat a papa poharából. Aszerint dőlt el a verseny, ki mennyire volt jó, szót fogadott-e, segített-e. Mondani sem kell, nagyjából azonos eséllyel lehetett boldog mindegyik unoka, akiknek egész életére kihatott ez a szeretetteljes kapcsolat; az imádott személy miatt akartak jót tenni, közben így váltak maguk is egyre jobb emberré.

A minta továbbra is, 2023-ban is érvényes; a papa pohara, a mama zserbója, Ica néni sajtosa, Erzsike virágai, amikből mindig szívesen ad – rengeteg kedves dolog fűz bennünket egymáshoz, gyerekeket, felnőtteket, rokonokat és jó ismerősöket. A lényeg, ami mögötte van: a szeretet, a barátság, ami miatt olyan jó találkozni. Minél több ilyen kapcsolatot kívánunk kedves olvasóinknak az új esztendőben is!