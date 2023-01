– Örvendetes, hogy van egy jeles nap, melyet a csodálatos, színes, izgalmas magyar kultúra ünneplésének szentelünk, azonban színházunkban minden nap erről szól – mondta el Kellerné Egresi Zsuzsanna, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatóhelyettes-kreatív menedzsere, és rögtön hozzáfűzte: igyekeznek úgy dolgozni, hogy ez a célkitűzés erőteljesen érződjön nemcsak előadásaik alkalmával, hanem társadalmi szerepvállalásunk során is.

– A Veszprémi Petőfi Színháznak kiemelten fontos a magyar kultúra napjának méltó megünneplése, ezért január 22-én már tíz éve az ifjúság bevonásával az Ádámok és Évák Ünnepét rendezzük meg. Az idei évben ez attól is fontos rendezvénynek számít, hogy a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa év nyitónapjának hétvégéjére esik, továbbá jeles esemény évfordulójához kapcsolódik. A Himnusz kétszázadik születésnapján az ifjakat arra buzdítjuk, hogy erre is gondoljanak – hangsúlyozta Kellerné Egresi Zsuzsanna igazgatóhelyettes-kreatív menedzser. Szintén megtudtuk tőle, hogy az Ádámok és Évák Ünnepére meghívott korosztályok körét kibővítették, már nemcsak középiskolások vesznek részt rajta, hanem óvodások, általános iskolások, kihívással élők és a PetőfIfiAkadémia tagjai is. Csoportjaik a Himnuszhoz kapcsolódó gondolataikat jelenetekben előadva mutatják be. Izgalmas, érdekes megközelítésben dolgozták fel a megadott témát, a saját nyelvükön, saját közegükben, méltóképpen. Kellerné Egresi Zsuzsanna pedig azért is várja ezt az alkalmat, mert a PetőfIfiAkadémiára járóknak maga írt egy jelenetet, melyet a gyermekek rögtön magukénak éreztek és játékukkal színessé varázsolták.

Kellerné Egresi Zsuzsanna

– A veszprémieket szeretnénk bevonni a magyar kultúra napjának megünneplésébe, ezért meghívtuk őket, hogy vasárnap 18 órától szavaljanak társulatunk tagjaival együtt. A résztvevőknek forralt borral, teával kedveskedünk, emléklapot, csokit is kapnak. Az előzetes jelentkezések alapján több százan mondjuk el a színház előtt, szabadtéren a Himnuszt. Olyan közeget igyekszünk teremteni, amely ráhangol e jeles évfordulóra, a magyarság számára kiemelten fontos költeményre. A magyar kultúra napjára összeállított programjainkkal is rávilágítunk a kultúra feltöltődést biztosító, gyógyító hatására és a közönségünkkel erős közösségünkre – sorolta az ötletgazda, igazgatóhelyettes-kreatív menedzser.