A Zirci Városi Vegyeskórus jubileumi összejövetelén főleg az idősebb tagok csoporthoz való kötődése számított megindítónak, szavaik szerint sokat jelent nekik, életük fontos része, hogy a csapathoz tartozhattak, lélekben máig oda tartoznak. Szintén beszédes volt, ahogy az egykori tagok köszöntötték egymást: mintha tegnap beszéltek volna legutóbb egymással, pedig mióta kiváltak a kórusból, sokuknak gyermekeik születtek. Az éjszakába nyúló közös szórakozáshoz mindenki önkéntesen hozzájárult finomságokkal, ez is jelezte az önzetlenséget, az életre szóló barátságokat, amik jellemzik közösségüket. Mindent elárult ez az alkalom is a városban meghatározónak számító kulturális csoportról, összetartó erejéről, a tagokat külön-külön erősítő hangulatról, támogatásról és együttes jelenlétüknek az egyének tudását megsokszorozó hatásáról.

Géring Klára kórusvezetőt kértük meg, idézze fel a kezdeteket, az elmúlt 45 esztendő fontosabb eseményeit. Azzal kezdte, hogy a kórusmozgalom aranykora közepette alakult meg az együttes szövetkezeti munkáskórusként.

Akkor is mindenféle végzettségűek csatlakoztak hozzá, ahogy azóta is. Számos fellépés következett és külföldi utak, azóta testvérvárosi kapcsolattá bővült ismeretségeket alapozott meg a művészet révén a csoport. Első vezetője Bozzay József volt alapító karnagyként. Munkája folytatására Klárát 1999. október 1-én kérték fel, azután, hogy állása miatt Veszprémből Zircre költözött és pár próbán részt vett. Erre a napra máig emlékszik, mert az akkori csapattal úgy egyezett meg: egy hónapnyi időt adnak egymásnak, kipróbálják, hogyan tudnak együttműködni. Ez a végtelenített próbaidő azóta tart, lassan negyedszázada. S a csoport múltjához tartozik, hogy egykor hatvan-hetven taggal működött, általános iskolások, hetedikesek-nyolcadikasok, negyven-ötven évesek tartoztak közéjük, rengeteg férfi is. Most is várják egyébként soraikba az urakat, mert jelenleg e téren van egy kis hiány. Ám a kellemes társaság adott, s belépéskor nem fontos, ki mennyire tud zenélni, megtanulják együtt, amit kell. Ha ront valaki, akkor sincs harag.

A másik dátum, amire Géring Klára pontosan emlékszik, az 2001-es, az első CD-lemezük elkészülte. A zirci apátsági templomban vették fel, utána a kórusvezető húsz négyzetméteres szolgálati lakásának szobájában gyűlt össze az egész csapat ünnepelni. Városi rendezvényeken rendre közreműködnek, akár meghívott, akár meglepetésfellépőként, külföldi útjaik sikeresek, karácsonyi koncertjeik legendásak, a Pro Urbe Díjat többek közt ezért érdemelték ki. "Kikapcsolódás, élményszerzés, feltöltődés, maguknak, a közönségnek is, hol az egyik, hol a másik érvényesül nagyobb mértékben, az adott műtől is függően" – hangsúlyozta a kórusvezető. Repertoárjuk az igényekhez és a csapat adottságaihoz igazodik, régi kottákat használnak és modern darabokat is előadnak, régi slágereket, népdalokat például a bakonyoszlopi származású híres néprajzos, Békefi Antal gyűjtéséből, feldolgozott változatokat is, továbbá egyházi zenéket, oratóriumokat, motettákat, akárcsak operett- és musicaldalokat, gospeleket, kánonokat, polkákat.

A műsor változik, viszont évek óta állandó a heti kétszeri próba időpontja: kedden és pénteken délután hattól nyolcig gyakorolnak együtt. A végére mindegyikükben letisztulnak a gondolatok, kisimulnak a ráncok, egyszerűen hangzik, de magától értetődő ilyenkor a nyugalom, könnyű letenni így a gondokat. Az alkotás örömének kellemes fáradtságát szintén érezhetik. Mintegy harmincöt, főleg hölgy alkotja jelenleg a kórust, akár egyórás műsort adnak és már elkezdődött a férfikar fiatalítása. Környékbeli falvakban lakó tagjaik is vannak. A jubileumok pedig arra jók a tapasztalatok alapján, hogy ilyenkor mindig lendületet kap a csapat, új tagokkal bővül. A régieket pedig összekötik az élmények, a közös nevetések, például a korábban egyszer szétesett kottatartó okán. Sok ilyen sztorijuk van, s alkalomról alkalomra újabbakkal gyarapodnak.

– Máig olyan értékeket hoz létre a kórusunk, amik a város mindennapjaihoz tartoznak, olyan barátságokat szül, amelyek sosem szakadnak meg, miközben a közös éneklés élménye harmóniával tölt meg minket és a közönséget. Próba közben, fellépéskor nem nagyon lehet másra figyelni. A közös éneklés jótékony egészségügyi hatásairól már tanulmányokat írtak, de elég tagjainkra nézni, amikor együtt dalolunk, megfiatalít ez a tevékenység. Mind ezt mondják, így érzik azok, akik régebben járnak közénk – hangsúlyozta az együttest működtető Bakonyi Harmóniák Kulturális Egyesület elnöke, Péczi Katalin, kórustagként társai gondolatait is megfogalmazva.