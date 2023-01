Schwarzenegger mondta róla, hogy ő a világ filmgyártásának egyik legjelentősebb kaszkadőre, akit a szakma Oscar-díjára is jelöltek. A gyermekkorától aktívan sportoló Piroch Gábor tizenöt évesen került a filmezés közelébe, s egy év múlva megkapta az első veszélyes mutatványokat előadó munkáját. Azóta ötven országban dolgozott, a legnagyobb sztárokkal és rendezőkkel több száz filmben szerepelt. Ezek közül néhány alkotás: Terminátor: A gépek lázadása, a Sötét Végzet, Die Hard – Drágább, mint az életed, Evita, Trója, A múmia, a Világok harca. Forgatott Steven Spielberggel és James Cameronnal, valamint Tom Cruise-zal, Brad Pitt-tel és Leonardo DiCaprióval is. A legszebb emléke mégis az, hogy hajdanán bekerülhetett a Titanic című moziba, és hat hónapot tölthetett a mexikói forgatáson. Ő alakította azt az utast, aki az egyik jelenetben a kettétört hajó korlátjáról a mélybe zuhan. Ám lógott már helikopterről, motorral hajtott át üvegen és gyújtották fel úgy, hogy a védőruha ezer fokon lángolt rajta. Egyszer a Margit hídról vezetett egy autóbuszt a Dunába, s hogy életben maradjon, még a vízbe érés előtt ki kellett ugornia a járműből. Ezzel együtt csapódott már a lábára vasgerenda, zuhant rá féltonnás ló, törött el bordája és sérült meg a veséje, míg a kisujjában csavarok vannak, mert egy kaszkadőrtársa egy bemutatón elrontotta a koreográfiát, és karddal darabokra törte a bal kezét.

Tizenöt éve jelent meg az életrajzi regénye, Kaszkadőrnek születtem címmel, most pedig itt van a második életrajzi kötetével. A Hollywoodland című könyv a személyes élményein, valamint a filmforgatásokon keresztül avatja be az olvasókat a hivatása izgalmas kulisszatitkaiba. A kalandjai filmszerűen követik egymást a legnépszerűbb sorozatoktól a figyelemfelkeltő reklámokon át a nagy kasszasikerekig. A profi kaszkadőrkoordinátorként és

-rendezőként is jegyzett legendával Varga Róbert újságíró beszélget az Agórában.