Ebben az életben azt hiszem, vagy inkább remélem, hogy a feladataim mindegyikét megpróbáltam a saját képességeim szerint a legjobban megoldani. Nem tartom hasznosnak a megbánást, inkább megérteni kell valamit, átgondolni, levonni a konzekvenciát és helyes irányba menni tovább. Ez a hitvallása a 70. életévébe lépett tapolcai festőművész-tanárnak, Tihanyiné Bálint Zsuzsának. Vallja, hogy élete során rengeteget kapott Istentől, a családjától, tanítványaitól, barátaitól és egyáltalán mindazoktól, akikkel kapcsolatba került.

– Nem vallásos családba születtem, ahol a templomba járásról beszélni sem lehetett. A nagyanyám egyszer titokban vitt be a badacsonytomaji templomba, ott csodálkoztam rá először a hely hangulatára. Nagyjából 30 éves koromban, egy nehéz életszakaszomban véletlenül mentem be egy üres templomba, ahol olyan sírógörcsöt kaptam, hogy azt hittem, abbahagyni sem tudom. Aztán egyszer csak úgy éreztem, hogy Isten a vállamra teszi a kezét. Úgy jöttem ki onnan, hogy tudtam: Ő létezik. Ennek a bizonyosságában élek azóta is. Óriási erőt ad a hit, nagyon fontos az életemben, hogy hívő embernek tartom magam. Aki azt hiszi magáról, hogy nem hívő, ő is az, csak éppen nem Istenben hisz – véli Zsuzsa, aki imájában ma mindennap megköszöni Istennek, amit ad és amit elvesz is, mert tudja, hogy jobbá válik általa.

Gyermekkorában szüleivel Badacsonyban élt, így lett szerelmese először a Balatonnak, a víznek, majd a rajzolásnak, festésnek. A családja tíz éves korában költözött Veszprémbe, ahol akkor a megye egyik legelismertebb művésze, Vágfalvi Ottó vezette a képzőművész kört. Édesanyja beíratta és Zsuzsa 18 éves koráig járt oda rajzolni, festeni. Érettségi tájékán volt élete első önálló kiállítása, amelyet azóta vagy 50 követett számtalan közös tárlat mellett.

– Annyi idősen az ember persze azt hiszi, hogy az érettségitől már egyenes út vezet a „mennyországba”, ami nekem akkoriban azt jelentette, hogy „festőművész leszek”. De naná, hogy nem így történt! Hiába jelentkeztem a Képzőművészeti Főiskolára, elsőre nem vettek fel. Anyukám radikális ösztönzésére a tanárképzőre is jelentkeztem, miközben eszembe sem jutott addig, hogy tanár legyek. Nem volt a családban annak semmilyen hagyománya, ahogy nekem sem ehhez való vonzódásom. Alapvetően eléggé magányos gyermek és fiatal voltam, félénk, gátlásos, és mindig jól elvoltam egyedül. Eszmélésemtől kezdve bütyköltem, terveztem, alkottam valamit. Azt hiszem, azon nagyon kevesek közé tartoztam, akik a sikeres felvételi után sírógörcsöt kaptak. Én úgy terveztem, hogy ha kell, akár tízszer is jelentkezem a lépzőművészetire. Nem így történt, mert nem kevés bonyodalom után végülis ott rekedtem a Pécsi Tanárképző Főiskola földrajz-rajz szakán. Harmadévesen az akkori zánkai Úttörővárosban életemben először zártak össze egy napra és éjszakára egy gyerekcsoporttal. Másnap reggel már tudtam, hogy ezt a játékot az Isten is nekem találta ki. Mert a tanítás nekem játék volt és az is maradt negyven éven keresztül. Rengeteg örömmel és sikerrel – emlékezik a rajztanár, aki vallja, hogy az egész élet egy izgalmas, gyönyörű játék. Ha a pedagógus nem játékként éli meg a hivatását, nem jó pedagógus.

Pályája során nem kevés kitüntetést, köztük pedagógusoknak adható legmagasabb elismeréseket, Pro Comitatu- és Pro Talento-díjat is kapott. Szerinte kitüntetést az emberek azért kapnak, mert olyan személyiségek, akik szeretik, amit csinálnak, abban örömet találnak és próbálnak a munkájukba mindent beleadni. Ő soha nem önmaga elismeréséért dolgozott a gyerekekkel, ők megkapták a jutalmakat. Nincs a Földön olyan kontinens, ahol ne szereztek volna számtalan kimagasló díjat. Ezért aztán a tanárnőt kinevezték Veszprém megye rajz-szakfelügyelőjének. Nem örült, mert nem szerette a kollégáit ellenőrizni, mindig tiszteletben tartotta mások szuverenitását. Tízéves kínlódás után lemondott a megtisztelő feladatról. Valószínűleg az ország egyetlen szakfelügyelője volt, aki ilyet tett. Csakhogy ő tanítani szeretett és akkortól kezdve mindig két iskolában tette is ezt.

A sok dicséret és siker mellett nem egyszer hatalmas botlások és kudarc is kísérte az útját. Mégis, ez, a tanítás lett élete egyik „legnagyobb szerelme”, amiért – mint mondja -, örökké hálás lesz az édesanyjának.

– Mint ahogy örökké hálás leszek életem szerelmének, a férjemnek, akihez rám jellemző módon igencsak kacifántos út vezetett. De neki köszönhetem, hogy van két gyönyörű, sikeres és okos gyermekünk. Immár 56 éves ismeretségünk és 46 évi házasságunk alatt elviselte az én örökös máglyaként égésemet, a világot állandóan megváltani akarásaimat. Büszke vagyok a gyermekeimre, ők azon vitathatatlan, igazi, legnagyobb értékek, amelyeket teremtettem életem során, persze, nem egyedül. Arra szintén büszke vagyok, hogy elviseltem, kibírtam az életet, mindezidáig. Pedig nem volt, nagyon nem volt könnyű. Gyerekeink taníttatása mellett felépítettünk két házat, vettünk három autót, voltunk pár helyen külföldön. Lányaink egy-egy évig Amerikában, illetve Németországban éltek, tanultak. Mindezt úgy, hogy mi nem örököltünk senkitől semmit. Férjemmel együtt mindig két munkahelyünk volt, én pedig mindemellett – hivatásomból következően –, állandóan tanultam. Ez a régi rendszer kevés, ám egyik vitathatatlan előnye volt. Büszke vagyok arra is, hogy az első „normális munkahelyemen” rögtön négy szakot kellett tanítanom és meg tudtam vele birkózni. Rengeteget tanultam, évekig szinte alig aludtam. Akkor még nem volt számítógép, viszont volt hegynyi javítandó dolgozat, meg az én beteges mániám, ami miatt nekem mindig mindent csak a legmagasabb szinten lehetett csinálni. Nem más, csakis én vártam ezt el magamtól. Ebből fakadóan csak én nem voltam soha megelégedve önmagammal. Mások viszont igen. Emiatt kaptam – soha nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy tanítványaimmal együtt – díjakat.

Emiatt támogatta a zalahalápi önkormányzat, hogy Magyarország első falusi rajz-tagozatos iskoláját szervezze meg. Megtisztelték azzal is, hogy ő nevezhette el intézményt, az abban az időben egyetlen vidéki Csontváry-iskolát.

– A nevet azóta is viseli – mondja Zsuzsa, majd mosolyogva idézi fel egyik kedves emlékét. Minden évben osztályfőnök volt, egyik évben úgy érezte, hogy valamiért nem kedvelik a gyerekek. Arra kérte tanítványait, hogy írják le, miért van ez. Napokig nem merte megnézni a cetliket, de később éveken át elővette újra és újra. Számára érdekes és igencsak megfontolandó véleményeket kapott. Nem az ragadta meg, amikor gonosz boszorkánynak nevezték, sokkal inkább a színekben gazdag öltözködését, a sminkjét ért kritikákon gondolkodott el. Akkortól visszafogottabban választotta meg a ruháit és kiszórta az összes arcfestéket. Ma is biztos benne, hogy minden buktató egy újabb lépcső építésének a lehetőségét hordozza magában. Hisz abban is, hogy nincs rossz vélemény, csak buta ember, aki ezt nem hajlandó fontolóra venni.

Pályája vége felé szervezte meg a Tapolcai Városi Képzőművész Kört, amelyet 12 évig vezetett. Ez idő alatt rengeteg tudást adott át a tagoknak és több mint 30 közös, egyéni és csoportos kiállítást rendeztek. Számtalan tárlatot látogattak meg, rendszeres előadásokkal fejlesztve a tudásukat.

– Szakmailag életem egyik fő művének tartom az Ablakaink című kiállítás-sorozat megszervezését, amely egy teljes évembe került. De megérte. Azon amatőr alkotó csoportok tagjainak, amelyek számára ez az évente megrendezett kiállítás lehetőséget adott a bemutatkozásra, sok-sok ismeretség, baráti kapcsolat kialakulását eredményezte.

Zsuzsa hiszi, hogy a művészet nem egy l’art pour l’art dolog, az emberekért kell, hogy szülessen. Az alázat az alappillér, amire építkezik. A művészetnek olyannak kell lennie, amiben benne van az örömadás és a gyönyörködtetés szándéka is.

– Mindig tiszteltem a modern művészetek számtalan arcát, hiszen magam sem csak figuratív alkotásokat készítek. Ám sajnos manapság sok olyan produktum van, mely csak dühöt, felháborodást vált ki az átlag művészet-szemlélőben. Szerintem a művészetnek ez nem lehet célja. Az átlagember nem befogadó erre, ilyen tárlatokra nem megy el. De ahány művész, annyi féle vélemény, kifejezési eszköz – szögezi le Zsuzsa, aki egész életében igyekezett mindenkinek segíteni, senkit nem megbántani. Tudja, ez nem mindig sikerült, de mint mondja, senki sem tökéletes.

Most pedig élete egyik legnevezetesebb eseményére, a február kilencedikén, Ajkán nyíló életmű kiállítására készül, ahol ötven alkotása mellett ötven versét is bemutatja. Ugyanis a nevéhez költemények is fűződnek, amelyek – állítja -, szerinte sokkal jobbak, mint a képei. És amelyeket reményei szerint egyszer kötetbe rendezve kiadathat, akárcsak a fiókban lapuló regényét. Az alkotásait a jövőben szeretné felajánlani jótékony célra, hogy támogathasson egy arra érdemes szervezetet.

– Mindig kiemelkedően fontosnak tartottam, hogy az ember megtalálja, szeresse és tiszteletben tartsa a helyét az életben. Bár nagyon igyekeztem, de tudom, hogy ez sem sikerült tökéletesen. Emberből vagyunk, meg kell bocsátanunk mind másoknak, mind önmagunknak. Ezen, mindig irányadó elhatározásom miatt mondtam le tavaly a szakkörvezetésről és az Ablakaink tárlatsorozattal kapcsolatos teendőkről is. Vannak ügyes fiatalok, övék a jövő. Nekünk, öregeknek, a jelenben kell megtalálnunk a helyünket, nekik teret engedve, másokat nem zavarva, de azért nem feladva, megtagadva önmagunkat sem – mondta búcsúzóul Tihanyiné Bálint Zsuzsa, akinek örökérvényű ars-poeticája, hogy művészet nélkül lehet élni, de minek?