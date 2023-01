A Nagy László művelődési központ kiállít terme megtelt érdeklődőkkel, akik mindannyian kíváncsiak voltak a többnyire íróként ismert Fekete István verseire, főként azok megzenésített változataira. A szokatlan előadást páratlanná tette, hogy az elhangzott költeményekhez illusztrációk is születettek ott és akkor, helyben. Az ötletgazda és az est rendezője, Papp Ferenc ajkai zenész kezdeményezése egyedülálló és valószínűleg követői is lesznek. Annál is inkább, hiszen az Aranymálinkó című előadás során elhangzott kevésbé ismert versek és sokáig csak a helyi múzeumban őrzött és ismeretlen dallamok éppúgy kedvesek és fogyaszthatók, mint Fekete István regényei. Az előadás ismertté válásukban is segít, minden bizonnyal.

Horváth Tibor szavalt a versek közül néhányat Fotó: Györkös József

A Gáspár János összeállításában korábban már megjelent, Aranymálinkó című kötet Fekete hátrahagyott verseiből ötvenet tartalmaz. Annak egyes verseihez a zenész maga is írt dallamokat, másokat Dezső Lajos kántor zenéjével adta elő gitáron és ukulelén. Angermayer Judit énekelt, továbbá hegedűn, furulyán és dobon játszott. Horváth Tibor tanár, a Fekete István Irodalmi Társaság elnöke Fekete versei mellett egy Áprily Lajos költeményt is előadott és miközben a megzenésített versek szóltak, azokhoz a helyszínen improvizált illusztrációkat, rajzokat Kapolcsi Kovács Csaba. A grafikusművész alkotásai születését kivetítőn követhette a közönség. A műsor narrátora Padné Szabó Mária volt.

Papp Ferenc, Angermayer Judit énekkel, zenével mutatta be a kevésbé ismert verseket Fotó: Györkös József

Az előadóknak köszönhetően a versek és a hangszerek megidézték a természet hangjait, a lélek rezdüléseit. Így lett teljes a varázslat. ily módon keltek életre Fekete István versei egykori lakóhelyén, Ajkán.