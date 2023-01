A Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivált (BIDF) kilencedik alkalommal szervezik meg idén januárban, Veszprém második alkalommal csatlakozik az eseményhez a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának szervezésében. A legfrissebb, Oscar- és Európa-díjas, illetve arra jelölt filmek mellett számos nemzetközi szakmai fesztiválok favoritjait tekintheti meg a közönség.

7 versenykategóriával, 60 filmmel, 200 vetítéssel, 50 Civil Nagykövettel, 30 nemzetközi zsűritaggal, 50 külföldi filmalkotóval zajlik a program a fővárosban, de mellette tíz vidéki helyszín is otthont ad a fesztiálnak, közte Veszprém és a Cinema City Balaton Plaza, ahol hat kiemelkedő alkotást mutatnak be. A veszprémi fesztivál szervezői idén a Kölyök Platónok (Young Plato) című filmmel kezdi meg idei programját január 26-án, csütörtökön 17 órakor, mely Belfastban játszódik és megmutatja, egy iskoligazgató miként igyekszik változtatni egy olyan belvárosi közösség sorsán, melyet a szektás afresszió, a szegénység és a kábítószer sújt. A dokumentumfilmek témáját tekintve szó lesz a valódi és gyengéd szeretetről; egy öt éves kisfiúról, aki két éven keresztül az ISIS tartott fogva; az orosz-ukrán háborúról a hétköznapi emberek személyes történetein keresztül; egy moszkvai tinédzserről, akit szélsőséges terroristacsoport szervezésével vádol a rezsim; illetve egy dokumentumfilm a svéd COVID járványkezelést mutatja be, ami merőben eltért a "megszokottól".

A világ minden rangos filmfesztiválján ott vannak a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválra meghívott filmek, ez garancia arra, hogy valamennyi alkotás alkalmával felejthetetlen filmélményt kapjanak a nézők január 26. és 29. között Veszprémben is. A vetítéseket minden alkalommal beszélgetés zárja a látottak minél mélyebb feldolgozása érdekében.

A veszprémi esemény hivatalos megnyitója január 26-án, csütörtökön 17 órakor lesz a Kölyök Platón című film vetítését megelőzően a Balaton Plazában, melyet az előzetesen regisztrált pedagógusok ingyenesen tekinthetnek meg.

Jegyek kaphatók a www.cinemacity.hu weboldalon.

További részletek: https://bidf.hu/