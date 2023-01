Pályafutását bő fél évszázaddal ezelőtt vegyészmérnökként a Máfkiban kezdte, amit egészségügyi okokból módosítani kényszerült, az intézeti műszaki könyvtár munkatársa lett. Ott azonnal a lehetőséget kereste új beosztása és képzettsége kapcsolatának fejlesztésére. A számítástechnikai osztály vezetőjével közösen megvalósították az akkor már a Lockheed International cégből kivált Dialog cég nyilvános forgalomban elérhető Chemical Abstracts referálólap online elérhetőségét az intézetben is, amit Veszprémben először az VVE Központi Könyvtára működtetett. Ennek eredményeként a korábbi többhetes szakirodalom kutatás egy jól összeállított keresőképpel jelentősen lerövidült.

1977-ben elvégezte az ELTE-n a frissen indult posztgraduális könyvtári szakinformátor szakot. Sima mezei állampolgárként mert az egyetemre jelentkezni, és az idős tanáron, aki fogadta, látszott, hogy mielőbb túl szeretne lenni látogatóján. Változott a helyzet, amikor a felvételi beszélgetés közben rájött, mennyi mindent tud Csiszár Miklós az online elérhető CA adatbázisról. Több mint egy órát beszélgettek a kedvelt közös témáról, a folytatás pedig a szak elvégzésén túl néhány év múlva egy summa cum laude minősítésű doktori disszertáció lett.

A kutatóintézet és vele az állása is megszűnt a 90-es évek második felében, új időszak jött életében. Gyermekkorától érdekelte a múlt, erre inspirálták felmenői is, például édesapja, aki alig volt tizennégy éves, amikor falujából gyalog elindult a tízegynéhány kilométerre lévő Sümegre, a múzeumba, ahol azután Darnay Kálmán akkori igazgató személyesen vezette körbe. Fia, Miklós szívesen hallgatta nagyszülei, szülei helyismerettel átszőtt történeteit, szívesen nézegette szülei középiskolai értesítőit is, amelyek nem egyszerűen bizonyítványok voltak, tantárgyi információk, hanem az elmúlt iskolaévről szóló, naplószerű beszámolók. Ezek az emlékek is bizonyára sokat számítottak, amikor újra munkát keresett. A várba került, a közgazdasági könyvtárába, ahol az igazgató egyetértésével elkezdte szerkeszteni az iskolai értesítőket. Semmiféle iskolai jelentés nem tartalmazza azt a mennyiségű adatot, beszámolót, a tanév napra lebontott történetét, amit ezek, a tanév teljes vertikumát felölelő értesítők.

Csiszár Miklós felesége a megyei könyvtár Veszprém megyei helyismereti gyűjteményének vezetőjeként indította útjára a Múltidéző könyvsorozatot, amelynek egyes kötetei 1999-től jelentek meg a Gizella-napokra. Ezek a munkák a város sajtója segítségével mutatják be Veszprém város történetét. Amikor elveszítette feleségét, barátai és a könyvtár vezetése biztatására folytatta a megkezdett sorozatot, amelynek 2011-ben jelent meg kilencedik, záró kötete.

Munkája a Közgázban 2010-ben, a tanév végén szűnt meg, ám a következő évben Tölgyesi Józseftől átvette a várostörténeti folyóirat, a Veszprémi Szemle szerkesztését. Nyolc év alatt harminckét szám került ki a keze alól kiváló minőségben, és nagyon érdekes, örömet adó munka volt, amely fenntartotta a napi rutint, no meg mozgásban a szürkeállományt. Közben szerkesztette a Veszprémi Szemle könyvsorozatát is; 2022-ben jött ki a 14. kötet, Sebő József Veszprém az irodalomban című kötete. Éppen a könyv ügyében ment a nyomdába, amikor balesetet szenvedett. Utóhatásai máig gyötrik, ám ez nem szegte életkedvét. Azt a munkát tervezi folytatni, amelyben mindig örömöt talált, amitől jól érzi magát, szervesen hozzátartozik életéhez, tehát a kutatást, az eredmények közzétételét. Publikáció készül a jelentős botanikus, egykori veszprémi piarista tanárról, Rédl Dezsőről, és jól halad a Veszprémi Piarista Diákszövetség történetének írása is, ami attól is izgalmas, mert olyan, máig közismert személyiségek szerepelnek benne, akik nagyon sokat tettek Veszprém városáért és az országért.