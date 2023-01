A megnyitóünnepségen látható előadás zenéjét Pacsay Attila szerezte. Az alkotó Balatonalmádiban nőtt fel, és a veszprémi Csermák zeneiskolába járt, majd a Budapesti Zenekadémián végzett zeneszerzés szakon Petrovics Emil tanítványaként az 1990-es években. Az elmúlt két és fél évtizedben többek között M. Tóth Géza Oscar-jelölésig jutó Maestro című animációs filmjéhez, Gárdos Péter Hajnali láz, Gárdos Éva Budapest noir és Rofusz Ferenc Dog’s Life című alkotásához komponált zenét. Munkáját több nemzetközi filmfesztiválon díjazták.

Forrás: Napló

Ahogyan az előadás, úgy a zenemű is kronologikusan halad végig a történelmi korokon. Pacsay Attila kérdésünkre elmondta, a műben több zenei műfaj megjelenik: az alkotás megidézi a kora középkort, a 19. századot a verbunkos zenei elemek képviselik, míg a mai Veszprémet egy modern, repetitív elemekből építkező etűd reprezentálja. Az alkotó a kész forgatókönyvre kezdte komponálni a zeneművet, ugyanakkor a munkafolyamat előrehaladásakor kölcsönösen hatott egymásra a zene és az előadás dramaturgiája, valamint koreográfiája. A zeneszerző szabad kezet kapott a zenemű megírásában, ugyanakkor a forgatókönyv néhány megkötést azért tartalmazott, ezekhez azonban könnyen alkalmazkodott. A 45 perces, tizenegy tételből álló zeneművet egy több mint nyolcvantagú szimfonikus zenekar adja elő, amelyben a Budapesti Fesztiválzenekar és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar legjobb zenészei vettek részt. Pacsay Attila kiemelte, számos veszprémi kötődésű muzsikus is közreműködik a zenemű megszólaltatásában: ütőhangszeren például a balatonalmádi származású Holló Aurél, az Amadinda ütőegyüttes tagja is játszik, továbbá szólót ad elő a helyi kötődésű Szabó Judit csellóművész és a veszprémi születésű, a helyi konzervatóriumban végzett Kövi Arthur Bálint, míg a verbunkos részt a Mendelssohn Kamarazenekar játssza. A darabban jazz- és könnyűzenészek is közreműködnek, például Borlai Gergő dobol, valamint gitárszólókat játszik a Veszprém megyei születésű Lukács Peta. A zenei sokszínűséghez a Szilágyi Harangegyüttes is hozzáteszi a magáét, és egy francia látványdobos csapat is közreműködik az előadásban.

A zeneszerző elárulta, az alapvetően instrumentális zenemű egy tízéves kislány szólóénekével kezdődik és fejeződik be, míg az előadás közepén a Rubber Puppet Kossuth utcán című dalának több sora is felhangzik megváltoztatott hangszínnel, refrénjét együtt énekelheti majd a közönség. A nyitóelőadásban mindhárom helyszínen egyszerre szól majd a zenemű, amelynek taktusaival folyamatos szinkronban lesz a Kiégő Izzók fényfestése, valamint a programozott világítás.

Pacsay Attila számára hatalmas élmény volt az egész munkafolyamat, mert egy kiváló alkotói csapat részeseként együtt dolgozhatott a legkiválóbb művészekkel. A zenemű utóélete kapcsán kifejtette, a tervek között szerepel, hogy a kulturális évad zárásaként egy élő koncerten adják elő a darabot.