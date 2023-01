A csütörtöki sajtótájékoztatón Vecsei H. Miklós színművész mesélt a tavalyi fesztiválról, ami, mint fogalmazott, óriási élmény volt számára. Minden produkció telt házas volt, ugyanakkor szerinte annak is van értelme, hogy az irodalom-színház-zene határterületein mozgó szervezőcsapat kitaláljon egy olyan négynapos ívet, ami együtt jelent valamit. Szerinte most az a különlegessége mindennek, hogy az Európa Kulturális Fővárosa programsorozatban vagyunk, ezért még többet jelent ez a fesztivál is.

Kovács Veronika, a Pannon Egyetem hallgatója az első Holtszezonon nem vett részt, ezért különösen örült, amikor tavaly októberben felkérést kapott arra, hogy segítse a fesztivált. Volt kedve – csakúgy, mint szaktársainak –, és bekapcsolódva a szervezésbe, megkezdődött az ötletelés. A végső programra pillantva úgy érzi, hogy nagyon sok fiatal ízlését sikerült lefedniük mind zenei, mind irodalmi téren, de a színház kapcsán is tudnak majd olyat mutatni, ami az idősebb korosztálynak is új lehet.

Varga Richárd, a Holtszezon fő szervezője arról beszélt, hogy tavaly gyorsan kellett megszervezniük a Holtszezon fesztivált, így nem is meglepő, hogy sok minden talonban maradt. Fontos, hogy szervezőközösségük bővült, ami az EKF utáni években lehet majd még inkább fontos. Már csak azért is, mert mindenképpen szeretnék megszervezni a fesztivált a elkövetkezendőkben is. Természetesen egy ilyen jellegű rendezvényhez nem könnyű a forrásokat előteremteni, erre eddig az EKF nyújtott lehetőséget. Mint mondta, már tervezik az EKF utáni éveket működésükben. Idén minden programjuk díjtalanul látogatható lesz, ám jövőre bizonyosan lesznek jegyes, fizetős rendezvények is.