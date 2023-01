A kaszkadőrök Oscar-díjára jelölt Piroch Gábor fél évszázad alatt bejárta a világot Budapesttől Hollywoodig, és ma már Magyarországon, valamint a tengerentúlon is profi kaszkadőrkoordinátorként és -rendezőként jegyzik. Legújabb könyvében, melynek címe Hollywoodland, személyes élményein, valamint hazai és külföldi filmforgatásokon keresztül avatja be az olvasót a kaszkadőrhivatás izgalmas kulisszatitkaiba. Filmszerűen követhetjük nyomon kalandjait a legnépszerűbb filmsorozatoktól a figyelemfelkeltő reklámfilmeken át az olyan nagyszabású magyar és nemzetközi produkciókig, mint például a Kincsem, a Transformers 3, a Z világháború, a Die Hard – Drágább, mint az életed, a Szárnyas fejvadász 2049, a Terminator: Sötét végzet vagy a Dűne.

A szerző őszintén mutatja be, mit jelent kelet-közép-európaiként nyugati produkciókban helytállni, ha kell, lovászként dolgozni Kaliforniában, vagy Brad Pitt-tel és Angelina Jolie-val lazulni a tengerparton. Megtudhatjuk, hogyan készül egy igazán látványos kaszkadőrbemutató, milyen a levegőben felfüggesztve kardozni, többemeletnyi magasból leugrani vagy élő fáklyaként lángolni. Elhivatottság, kitartás és alázat – ezek nélkül aligha lesz valakiből tettre kész, a határokon túl is elismert kaszkadőr, és mire a lebilincselő akciók végére érünk, az olvasó számára is kiderül, miért.

