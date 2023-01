A pandémia miatti kétévnyi kihagyást követően ismét táncgálával zárták az évet a IlcsiDance Táncsportegyesület növendékei. Huszonegyedik alkalommal álltak színpadra a tanítványok Bakler Ildikó vezetésével, aki korábban a soproni kamaraszínházban is adott órákat, és immár közel harminc éve tanít különböző táncstílusokat, mint például a modern kortárs tánc, a színpadi showtánc, a balett, társastáncok és a sváb hagyományőrző táncok. Az óvodásoktól a felnőttekig mindenki megmutathatta tehetségét a közel másfél órás gálán a telt házas színházteremben.

Bakler Ildikó a produkciók közötti rövid szünetet kihasználva elmondta, hogy az élethez szabadságra, szeretetre, bizalomra és hitre van szükség. A tánc mindezt megadja a táncosok és a közönség számára is. Örömét fejezte ki, hogy az elmúlt két év megpróbáltatásai után az egyesület ismét megerősödve, régi fényében tündököl. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 2022-ben ismét kiemelkedő helyezéseket és díjakat söpörtek be az egyesület tagjai a hazai és nemzetközi versenyeken, a kicsiktől a szeniorokig, szóló- és csoportos formációkban is – mondta. Hozzátette, hogy ezeket az eredményeket nemcsak a gyerekek szorgalmának, hanem a szülők áldozatkész, lelkes támogatásának is köszönhetik.

A gála elején a balett előkészítő csoport kis növendékei mutattak be két produkciót. Az egyesület tagjainak repertoárjából nem hiányozhatott a hip-hop, a balett, a jazzbalett, a színpadi, a show- és a modern tánc, a társas és a sváb hagyományőrző néptánc sem. Az éves munkát megkoronázó ünnepélyes est végén a színházterem színpadán felsorakozó tanulók a hálás – főként hozzátartozókból álló – közönséggel együtt közös énekléssel, karácsonyi mécsessel, vagy mobiltelefonjaik lámpájának fényében búcsúztatták az óévet.