A vendégeket ma egész nap programok várják, a látványos nyitóműsor este nyolc órakor kezdődik három helyszínen, a Kossuth utcán, az Óváros téren és a várban.

A veszprémiek és az ide látogató hazai és külföldi vendégek számtalan rendezvény között válogathatnak. A Papírkutya Kultúrbisztró az élő zene elkötelezett híve, nagy rajongója a dzsesszzenének, itt délelőtt 10 órától lépnek fel a zenészek. A Szent Imre téren lévő népzenészek és néptáncosok színtere 14 órától népesül be az együttesekkel, a Kárpát-medence magyarságának és más nemzetiségeinek népdalait és táncmuzsikáit hallhatja, láthatja a közönség. A bárzongoristák a Hangvilla előtti téren kapnak helyet 14 órától, a zenészek a komoly- és könnyűzenében is otthonosan mozognak. Szintén 14 órától lépnek színpadra a felnőtt és gyermek kórusok az énekkarok színterén, a Városháza előtti téren. A Little Moon dalszerzői estek az EKF-iroda kirakatában nyújtanak bemutatkozási lehetőséget a még kevésbé ismert művészeknek, 14 órától. A Veszprémi Petőfi Színház az operett műfaját viszi a város három pontjára, a StopShop bevásárlóközpontba, a Plázába és a Kossuth utcára, hét órától cirkuszi showműsor lesz.

A Ragyogj című nagyszabású ünnepi nyitóműsor nyolc órakor kezdődik három helyszínen, a Kossuth utcán, az Óváros téren és a várban. Azok, akik nem az utcán ünnepelnek, az M5 műsorán nézhetik a programot, a délután öt órakor kezdődő protokollmegnyitót a Duna Televízió közvetíti élőben. Az esti ünnepi műsor után utcaszínházi show lesz éjfélig, az elektronikus zenei színpadokon éjszaka egy óráig szól a zene.

Az ünnepi eseményekről a veol.hu folyamatosan tudósít. Kövesse velünk honlapunkon!