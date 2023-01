– Az ünnepi programok lebonyolítása mellett számos érdekes, színes elemet is létrehoztunk, kapcsolódtunk országos rendezvényekhez, vagy éppen a helyi igényeket igyekeztünk kiszolgálni, akár a helyi csoportok, civil szervezetek, fiatalok bevonásával. Egyébként is fontos feladatunk a helyi közösségek támogatása, segítése annak érdekében, hogy megmutatkozhassanak, bemutassák tevékenységüket, közösségért végzett munkájukat. A Covid után érezhetően megélénkült a kulturális élet, intézményeink, rendezvényeink látogatottsága és csoportjaink száma is nőtt. Büszkék vagyunk arra, hogy sokan járnak hozzánk különböző művelődő közösségekbe, foglalkozásokra, szakkörre. Helyet adunk a Broadway Táncegyüttesnek, a Szegedy Róza Női Karnak, a jógacsoportnak, a Sümeg Néptáncegyüttes csoportjainak, és 2021 októbere óta színjátszó kör is működik nálunk. Széles korosztályt és több stílust ölel fel az újra itt működő Balance Táncstúdió. A 2022-es esztendő komoly szakmai elismerése számunka az, hogy a Petőfi Klub Kárpát-medencei hálózata Program és a Veszprém Megyei Igazgatói Műhely tagja lettünk – tette hozzá az igazgató.

A tavalyi évet természetesen alapvetően meghatározta Kisfaludy Sándor születésének 250. évfordulója, amelyhez kapcsolódva sok izgalmas kulturális és közösségi programot terveztünk s valósítottunk meg – hangsúlyozta Oszkai Réka.

A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa-program támogatásával szervezték meg az úgynevezett Kisfaludy 250 rendezvénysorozatot, amely Sümeg híres szülöttéhez kapcsolódó konferenciával indult, és számos kulturális, irodalmi, történelmi eseménnyel folytatódott.

– Továbbra is lényeges szempont, hogy a Kisfaludy-kultuszt ne csak rendezvényekkel építsük, hanem a Kisfaludy Sándor Emlékház megújításával is. Ennek jegyében tavaly sikerült az emlékház felújítási dokumentumait elkészítenünk az önkormányzattal együttműködve. A megszépült, európai színvonalat képviselő püspöki palota megnyitásával talán még sürgetőbb lett ez a fejlesztés, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy milyen állapotban várja a látogatókat a szomszédos emlékház. Mostanra minden szükséges dokumentum rendelkezésre áll ahhoz, hogy készüljön egy költségvetés, amelyhez már konkrétan lehet forrásokat keresni – tette hozzá az intézményvezető.

Arról is szó esett, hogy a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház olyan programokat kínál, amelyekhez a munkatársak is örömmel, tiszta szívvel tudnak hozzáállni. A kulcsszavak között szerepel az értékteremtés, a meglévő értékek bemutatása, a hagyományőrzés, innováció, amely beépül s megjelenik a sümegi eseményeken, legyen szó húszfős könyvbemutatóról vagy ezreket megmozgató fesztiválról. – Kifejezetten jól sikerült a tavalyi Jakab-napok rendezvénysorozat, ahol a színvonalas programokra érkező pozitív visszajelzések mellett a vadászokkal, társaságokkal, kamarával meglévő mintegy két évtizedes együttműködés is örömteli s előremutató volt számunkra. Ezzel párhuzamosan kiemelten kezeljük a minél szélesebb körű kapcsolattartást, hiszen szakmai munkánk eredményességének nélkülözhetetlen eleme a helyi, térségi, megyei, regionális és országos szintű kapcsolati háló fenntartása, működtetése. Ennek jegyében szorosan együttműködünk fenntartónkkal, helyi óvodával, iskolákkal, intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházzal, de stratégiai fontosságú kapcsolatot ápolunk a Kulturális és Innovációs Minisztériummal, az Európa Kulturális Fővárosa-programmal, a Nemzeti Művelődési Intézettel, s Déryné-programmal, a Sümeg városkártyával, a Nemzeti Kulturális Alappal, a Laczkó Dezső Múzeummal, a Balatoni Múzeummal, a Veszprém Megyei Könyvtárral és a Petőfi Irodalmi Múzeummal – mondta Oszkai Réka.

Az idei év kapcsán kifejtette, hogy szeretné a kistérségi kulturális munkatársak és programok bizonyos fokú összehangolását, koordinálását annak érdekében, hogy az itt lévő huszonegy település egymást segítse ebben a kérdésben, s a jelentősebb programokat lehetőleg ne egy időben tartsák. Egyfajta közös kommunikáció, átgondolt marketing kölcsönös előnyökkel járna úgy a szervezők, mint a célközönség vonatkozásában. Ami viszont a sümegi intézményt illeti, három pályázatuk is nyert, ezek kiegészítik, színesítik rendezvényeket. Segítségükkel népszerűsítik a néptánckultúrát, a Petőfi 200 programokat, és a Kisfaludy-kultusz építésében is fontos szerepet játszanak. Idén lesz negyvenéves a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, erre számos érdekes, értékes programot szeretnének felfűzni, a meglévő és jól bevált rendezvények mellett.