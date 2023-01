A főszervező és ötletgazda, Karika Rudolf elmondta lapunknak, hogy a tehetséges énekes egy évig volt a helyi Milord együttes tagja. A Rockkarácsony koncertet több mint tíz éve rendezik, de most, 2022 karácsonyán többéves kihagyás után szervezték meg, hogy hat zenekarnak biztosítsanak fellépési, a rockzenészeknek és rajongóiknak találkozási lehetőséget. A zenészek a közönség előtti játék mellett az egymással való találkozás lehetőségének is örültek, amelyre egyre kevesebb mód van mostanában. Emiatt Karika Rudolf tavaly összesen három hasonló eseményt szervezett.

A közel száz résztvevővel rendezett koncerten egy dal erejéig fellépett Máté énekes testvére, Beck Judit is. A zenekarok közül az ajkai PlanJam együttes (Kozma Zsuzsanna - ének, Takács Sándor – gitár, Krápicz Gábor – szólógitár, Harmati András – basszusgitár, Mód Péter – dob), a veszprémi Híd zenekar (Redzsep – ének, Horváth Tamás - gitár, Somogyi László – basszusgitár, Kovács Péter – dob, Tóth Zoltán – billentyű) mutatkozott be. Játszott a győri Gatto együttes (Kocsis Sándor – basszusgitár, ének, Sasvári Anita – dob, vokál, Gágó Róbert – gitár, Tóta Béla – gitár, Karikás László – dob), az ajkai Milord (Pintér Zoltán – ének, Tima András – szólógitár, Ludvai János – dob, Holpert László - basszusgitár, Heizler Antal - billentyű, Karika Rudolf -gitár), szokás szerint a Lord együttes dalainak feldolgozásaival. Az Ajka Rock Band (Máté Lajos – szólógitár, vokál, Bókony József – ének, Sipőcz János – dob, Szőrös Ferenc – basszusgitár) játékát a kapuvári Steamy együttes követte (Császár Ildikó – ének, Bognár Róbert – dob, Garab Gergő – gitár, Hoffer Jácint – basszusgitár).

A Gatto együttes Győrből érkezett

Fotós: Györkös József

Máté nagyon fiatalon, 28 éves korában hunyt el. Két kisgyermeke és özvegye gyászolja a fiatal tehetséget, akinek már nem volt módja bebizonyítani tehetségét ország-világ előtt. Egy tehetségkutató verseny előválogatójából továbbjutott ugyan, de már nem volt lehetősége élvezni a sikert.