– Nem titok, ez a veszprémi üzlet nem volt egy aranytojást tojó tyúk, azonban fontosnak tartottuk több szempontból is, hogy legyen – nyilatkozta Pappas Georgios. – Egyrészt azért, mert már fél évszázada működik a bolt, másrészt, mert a két kolléganő évtizedek óta dolgozik ott. A kiadó és jómagam is úgy gondoltam, ha ez nem is igazán nyereséges ága a kiadó tevékenységének, de fontos, hogy ezt a tradicionális boltot megőrizzük, mint ahogyan a két kolléganő munkahelyét is.

Az igazgató elmondta azt is: 2017-ben jelentős összeget fektettek be a veszprémi üzletbe. Hiszi, hogy a vármegyeszékhelynek – annak ellenére, hogy vannak újabb hasonló profilú üzletek – ez egy ikonikus boltja, amely kötődik a városhoz. – Természetesen az eredmény fontos számunkra, de itt nem a profit motiválta a munkánkat, sokkal inkább az, hogy megőrizzük azt, annak ellenére is, hogy a kiadónak nincs kötődése Veszprémhez, ám nagyon szeretjük a várost, a régiót, és a piaci szempontokon túl is gondolkodtunk – fogalmazott Pappas Georgios.

Kérdésünkre, hogy a belvárosban esetleg másutt nem folytatódhatna-e a Kölcsey könyvesbolt 50 éves története, azt válaszolta az igazgató, hogy „próbálkoznak". – Ha van olyan bolt, üzlethelyiség, amit meg tudnának nyitni, és elfogadható a bérleti díj, akkor nyitottak vagyunk erre és megőrizzük a boltot – árulta el.

Korábban megírtuk, kiárusítást tartanak a Cserhát-lakótelepen található Kölcsey Ferenc Könyvesboltban, amely hamarosan bezár, amit a veszprémiek szomorúan konstatáltak.