Az író a séta indítása előtt beszélt arról, hogy a kultúra szavunk a latin agrokultúra szóból származik. – Kezdetben volt a kert. A szépen rendezett megművelt föld, s annak a kultúrája. Aztán a rómaiaknál átértődött, átterjedt a szellemmel élő emberre, aki kulturált és művelt. Hajdanán a római légiós itt telepedett lett a tó, a Pelso partján, s tuszkulánumában Horatiust olvasott, fákra fölfuttatott szőlőbokrai alatt páva tárta legyezőszerű szárnyát. A római aranyifjak mulatoztak és hajókáztak a Pelsón, amely a mai Tapolcáig ért. Az agg Tinódi Lantos Sebestyén Csobánc várából indul az utolsó útra, Sárvárra, többen – Csokonai, Berzsenyi, Petőfi és Táncsics Mihály – pedig csak átutaztak Tapolcán. Deák Ferenc már időzött itt. Jókai a Gyulaffyak emlékeitől Kisfaludy Sándor sümegi sírjáig zarándokolt. Ady Endre úgy láthatta a medence bazalthegyeit, hogy kedves hajójának, a Helkának a fedélzetén cigarettázott nyári fehér ruhában. József Attila Gulácson és Tapolcán is leszállt a vonatról, városunkban az Erzsébet ligettől a Malom-tó felé induló Fazekas utcában gyűjtött előfizetőket új kötetére – idézte az emlékeket a költő, és a város nevezetes helyszínein meg-megállva ismertette a múlt értékeit a hallgatóság számára.

Beszélt a borszállítókról, a festőkről a városka főutcáján, a Tapolcát prózában dicsérőkről is. – Keresztury Dezső prózában, metrumokban, de rajztábláján, sőt filológusi gondjaiban is dicsérte, csak dicsérte a hely szellemét. Batsányi János születésének 200. évfordulójára személyesen is eljött városunkba. Diszelben Botár Árpád hajdanvolt hírszerző és újságíró Szabó Lőrincet látta vendégül, a szigligeti alkotóház vendégei közül majd’ mindenki járta Tapolca utcáit. Könyvtárunkba járt be Petrovics Emil zeneszerző, bejöttek Tapolcára vásárolni Jankovich Ferencék, Tatay Sándorék, Tamás Istvánék és a Szent György-hegyről Kiss Benedek. Szülővárosának mondhatja Tapolcát Batsányi után Csányi László is, Bertha Bulcsu szintén Tapolcán és a Balaton partján nevelkedett. Simon István a tapolcai Templom-domb gyertyázó vadgesztenyéit éppúgy szerette, mint a sümegieket, Weöres Sándor és Károlyi Amy Andrónyi Andor állatorvos úrékhoz látogatott gyakran, Ladányi Mihály költő többször jött író-olvasó találkozókra városunkba, Konczek József itt nőtt fel, Zsávolya Zoltán Baumberg Gabrielláról írt könyvet németül, Fenyvesi Ottó a városi újságot szerkesztette a kilencvenes évek első felében. Papp Árpád költő és műfordító, Zorbász, a görög „magyar hangja” a tapolcai játékboltban egészítette ki horgászfelszerelését. A költők közül ő fogta a legszebb balatoni harcsát – mondta Németh István Péter.

Németh István Péter a városhoz kötődő írók, költők emlékét idézte az irodalmi sétán

A hallgatóság soraiból sokakat ámulatba ejtő gyűjteményt az író és a Tamási Áron Színtársulat tagjai, Dominek Ilona és Antalóczi Zoltán a szóban forgó irodalmárok soraival, emlékezéseivel színesítette. Felidézték, hogy Bertha Bulcsu Tapolcán járt elemi iskolába. Amíg Takáts Gyulát időskori állapota vissza nem szólította Kaposba, a Bece-hegyről sohse mulasztotta el, hogy belátogasson Tapolcára. Tamás István 1988-ban reménykedő írásával fordul a Népszabadság hasábjairól a tapolcaiakhoz, hogy türelem, vissza fog térni a víz a kiszáradt járatokba, újra lehet majd csónakázni, és csudálni a föld alatti mesevilágot, amely a városkát 1902-től híressé tette.

A séta Kocsis András Baumberg Gabrielláról készített mellszobra előtt folytatódott, majd R. Törley Mária Szőlőt szedő lány című szobra előtt ért véget, de csak ideiglenesen, mert az író ígérete szerint lesznek még hasonló séták a városban. Az eseményen Horváth József író is közreműködött saját versével.