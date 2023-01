Horváth Virág és Szabó B. Eszter már második éve dolgoznak együtt azért, hogy a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm világszínvonalú filmjeit a veszprémi közönség is megtekinthesse a Cinema Cityben. Most a veol.hu podcastjében a szervezésről és az elvekről beszélgetnek, de szóba kerül a két szervező világnézete is. Habár sokszor különbözik a szemléletük, abban egyetértenek, hogy három dologtól biztosan nem kell félnie senkinek: a véleménynyilvánítástól, a párbeszédtől és természetesen a dokumentumfilmektől.

