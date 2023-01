Ahogy korábban már megírtuk, rendkívüli programkavalkád várható (például itt egy összefoglaló cikk), de minden postaládába meg kellett érkeznie az EKF nyitóhétvége programfüzetének is. Habár az autóforgalmat kissé meg fogja zavarni az ünneplés, a Veszprém–Balaton régió végre kivirágozhat, és dúskálhatunk a jobbnál jobb programokban. Akik szerint a városban „soha nem történik semmi", és azoknak is, akik örömmel veszik az újdonságokat, most segítünk egy kis programkalauzzal, nehogy bármiről lemaradjanak.

Január 21-én, az EKF-programév hivatalos megnyitó napján grandiózus produkciók várnak mindenkit, aki kilátogat a veszprémi Kossuth utcára és környékére.

A Szent Imre téren elhelyezett színpadon a népzene és a néptánc szerelmeseit várják, a Hangvilla előtti téren pedig bárzongoristák kápráztatják el a műfaj kedvelőit. A városháza előtti téren az ének kerül a fókuszba: veszprémi és régiós énekkarok dalolnak a közönségnek és a közönséggel.

A Papírkutyában egész nap a jazz, a blues és a soul fenegyerekei nyűgözik le a hallgatóságot, az Expresszóban pedig délelőtt 10 órától indul a családi buli egy különleges, minden korosztály számára látogatható elektronikus zenei partin.

Az EKF-iroda kirakatában a Little Moon produkció tehetséges zenészei játszanak délután 2-től egészen éjjelig, a Veszprémi Petőfi Színházban pedig az operett, a színház és az irodalom kedvelői találhatják meg a számukra kedves előadást.

Ezen a napon négy időpontban (10, 12, 14 és 16 órakor) is indulnak séták a Veszprémi Érsekség jóvoltából, ahol betekintést nyerhetünk az éppen zajló munkálatokba és ezzel együtt a város történelmébe is.

20 órától 21 óráig három helyszínen, az Óváros téren, a Kossuth utcán és a várban elkezdődik a Ragyogj! című ünnepi nyitóműsor, amelynek keretében látványos produkciókra számíthatunk. Fényfestés, zene, tánc, különleges koreográfiák és látványelemek szövik át Veszprém belvárosának utcáit, miközben megelevenedik a város történelme, a régió sokszínűsége, értékei és mindaz, amire büszkék lehetünk.

A megnyitó produkciói után a fergeteges szórakozásé a főszerep: az Óváros téren 9 órától éjjel 1-ig olyan elektronikus zenei dj-k pörgetik a lemezeket, mint Kruder & Dorfmeister.

LITTLE MOON

Január 21-én 14 órától az EKF-iroda kirakatában (a Kossuth utcán) a Little Moon tehetséges zenészei adnak koncertet. De mi az a Little Moon? Nem, nem egy együttes. A kreatív csapat zenészekből áll ugyan, ám a fiatal, tehetséges muzsikusok munkáját szeretnék segíteni. Ráadásul ingyen. Teszik mindezt úgy, hogy jó minőségű, élő koncertfelvételeket készítenek saját stúdiójukban. Tényleg ingyen, komolyan.

A különleges alkalommal bemutatkoznak a programsorozat eddigi alkotói: Andris, Bence, Marci és Zoli adja elő saját számait. Továbbá közkívánatra újra elhozzák az évad első felének egyik csúcspontját, a Bors zenekart.

BORS

Muszáj lenne külön cikket szentelni ennek az együttesnek (és a nyitóünnepes koncert után meg is fog születni), de a beharangozóból sem hiányozhat. A felvezetésben azt ígértük, hogy a hatalmas programkavalkádból olyan eseményeket fogunk ajánlani, amelyeket aztán tényleg mindenki szeretni tud. Ez pedig kétségkívül a BORS együttes lesz. Veszprém lehetne akár Pécs is, hiszen az itteni közönség imádja a magyar alternatív együtteseket (a legtöbb pedig Pécsről indul). A földrajzi kóborlást félretéve, a BORS együttesnek Veszprémhez van kötődése, ezért is szomorú, hogy ilyen kevesen ismerik őket, reméljük, a nyitóhétvége meghozza a várt áttörést. A fiúk igazán megérdemlik a figyelmet, érzékeny és okos dalszövegeiket minden korosztály át tudja érezni, de az erős harmincasoknak kifejezetten szívet facsaró lehet. A banda kellemes dallamokat játszik, a keserédes melódiákat jó „iparosmunkával", tehát szakmailag kifogástalanul rakták össze, de talán sokat tesz az előadáshoz az énekes kicsit karcos, mégis tiszta énekhangja. Igazán üdítő hallgatni ezt a friss csapatot, amelynek tagjai eddig a kocsmák sötét homályához szoktak, de a LITTLE MOON felvételen kiderült, hogy az akusztikus, családias közegben is igazán jól tudnak működni a dalaik.