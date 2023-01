A zeneirodalom széles repertoárjával, fantasztikus, monumentális hangzással nyűgözték le a közönséget a művészek, akiknek köszönhetően lélekemelő előadásban lehetett része a nagyérdeműnek.

Valósággal szétfeszítette a falakat Weiner Leó Divertimento című darabjának, illetve tételeinek, így a magyar táncoknak, mint például a csárdás, a rókatánc, a verbunkos, a csűrdöngölő előadása. A pezsgés, lüktetés továbbra is megmaradt az előadóteremben, ahol Francis Poulenc két indulója, majd Berlioz Álmodozás és szeszély című műve csendült fel, melyet szólóhegedűre és szimfonikus zenekarra írt, és a romantika egyik kivételes hangulatú darabját hallhatta a közönség.

A koncert második része szintén francia zeneszerző művével folytatódott, Jacques Ibert Divertissement, azaz szórakozás című darabja teremtett különleges, pezsgő hangulatot. A művészek a darab mind a hat tételét előadták, a monumentális és parádés hangzás felidézte a nagy filmzenék átütő erejét.

Különleges zenei csemegét kínált a grúz kortárs zeneszerző, Giya Kancheli, aki sok filmrendezővel dolgozott együtt és főként művészfilmekhez írt filmzenét. Minden nagy művésznek és rendezőnek írt kisebb darabokat is, melyeket nagy világsztárok adnak elő. Ezek közül az újévi koncerten a művészek azt játszották el, amit Gidon Kremernek és Georgi Daneliának írt. Fantasztikus hangzást keltett az előadás, csupa meglepetéssel, a művészek, illetve a hangszerek jóvoltából iszonyatosan mély érzések és nagy kirobbanások váltották egymást, lenyűgözve ezzel is a közönséget.