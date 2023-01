A kedves eladóhölgyek ugyan nem nyilatkozhattak, ám annyit sikerült megtudnunk, hogy a könyvesbolt fél évszázada üzemel, itt, a Cserháton pedig 2001 óta. Készséggel állt viszont rendelkezésünkre a veszprémi Szabó Tímea, akit böngészés közben kérdeztünk. – Nagyon szomorú vagyok, mert a belvárosban nincs másik könyvesbolt. Ha az ember könyvet akar vásárolni, kénytelen országos lánchoz fordulni, ami legközelebb a plázában van – mondta egy könyvvel a kezében. – Pénteken is jártam már itt, akkor is vittem néhány könyvet. Amíg nyitva van az üzlet, addig is vadászok egy-egy nekem való kötetre.

Hozzátette, a könyvszeretők most örülhetnek, hiszen jóval olcsóbban juthatnak nagyszerű könyvekhez, de szerinte ez egyben szomorú is. – Sajnálom, hogy bezár az üzlet, kíváncsian várom, hogy mi nyílik majd a helyén – fogalmazott Tímea, aki elárulta azt is, hogy Dan Brown a kedvenc írója, ám most rátalált Steve Berryre is, de szeret angolul is olvasni.

Hogy miért zár be a Kölcsey Ferenc könyvesbolt, és mi lesz a bolt sorsa? Ezekre a kérdésekre – mások mellett – reményeink szerint hamarosan választ kapunk az illetékes Pappas Georgios kereskedelmi igazgatótól, és ha így lesz, azt azonnal közöljük.