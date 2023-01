Várkiasszonynak, udvarhölgynek március 8-ig lehet jelentkezni e-mailben. A felhívás pontos, régies megfogalmazású szövege:

"Csesznek Várának jeles eseménye, a Hírvivők Viadala messze földről híres bajvívókat, lehetséges bajnokokat vár a bakonyi erősségbe, hogy a megmérettetés próbáit teljesítve egyikük elnyerje a Hírvivők Bajnoka címet. Ám mi is lelkesíthetne jobban egy kiváló vitézt, híres bajvívót, mint egy gyönyörű várkisasszony? Egy várkisasszony, kinek pillantásáért is versenybe szállnak a bajnokjelöltek. Egy várkisasszony, az egyetlen e vadregényes hegyek közt. Egy várkisasszony, aki a szíve mélyén mindig is nemes hercegnőnek érezte magát. Keressük hát azon vállalkozó szellemű hajadont, fiatal hölgyet, ki elragadó bájával, szépségével, kedvességével méltó birtokosa lehetne a Csesznek Várának Kisasszonya kitüntető címnek, s azt méltó módon viselné az Úr 2023. esztendejében. E megtisztelő címet Csesznek Várkisasszonya egy esztendeig viseli, s ily módon képviselteti magát nevezetes eseményeken, a Himfy Bandérium oltalmát élvezve. S mivel egy Várkisasszony sosem jár egyedül, Csesznek Várkisasszonyának két udvarhölgyét is keressük, olyan hölgyeket, akik szépségben, bájban, kellemben Úrhölgyükhöz hasonlatosak. A bátor, fiatal, szépséges, nagykorú lányok jelentkezését, kik közül kiválaszthatjuk Csesznek gyönyörű várának, s a 2023. esztendőnek Várkisasszonyát, valamint Udvarhölgyeit, a [email protected] e-mail címre várjuk, 2023. március 8-ig."