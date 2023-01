Kígyós Fruzsina kurátor megnyitójában kiemelte, a kiállításon látható munkákban leginkább a színekhez való kapcsolat a közös, emellett a letisztult mértani formák is jellemzik a legtöbb alkotást. Hozzátette, a kiállítás nemcsak felsorakoztatja a konkrét művészet, az op-art és a minimalizmus legfontosabb trendjeit és alkotóit, de arra is lehetőséget kínál a látogatónak, hogy felfedezze a különféle elkötelezettségű „geometrikus” trendek sokféleségét és komplexitását. Vass László műgyűjtő köszönetet mondott a városnak, hogy húsz éve mutatja be gyűjteményét, valamint méltatta Carl-Jürgen Schrothot, aki művészeti gyűjteményéből több mint száz kortárs művészeti alkotását hozta el Veszprémbe egy másik, a napokban nyílt kiállításra. A kiállításon francia, holland, svájci és japán alkotók munkája is látható, a magyar művészek közül mások mellett Maurer Dóra, Vera Molnár, Farkas Zsófia és Vajda Júlia műve is látható. A kiállítás május 28-ig tart nyitva.