A csodálatos Kárpát-medence című kezdeményezés célja, hogy a fiatal generáció is minél jobban megismerkedjen a Kárpát-medence gyönyörű természeti egységeinek látnivalóival, magyarsághoz kapcsolódó fontos történelmi helyszíneivel.

Fotós: Haraszti Gábor

– Celldömölkről érkezett a kiállítás, melyen 17 tablón a Kárpát-medence 17 tájegysége mutatkozik be, rövid szöveges leírással – mesélte Somosiné Németh Aliz, az iskola biológia-földrajz szakos tanára. – Egy korábbi fotópályázat alapján válogatták össze fiatalok és profi fotósok képeit annak érdekében, hogy mindenki megtapasztalhassa, milyen gazdag a Kárpát-medence, nem is gondoljuk, hogy országhatáron belül és azon túl is mennyi szépség tárulhat a szemünk elé.

Fotós: Haraszti Gábor

A bemutatón elhangzott, a cél továbbá az, hogy a képek külön-külön, és a kiállítás összessége is erősítse a diákokban és tanárokban a magyarsághoz tartozás büszke érzését és egyben motiválja őket arra, hogy minél több helyet meglátogassanak a kiállításon látottak közül. A kiállítás február 10-ig látogatható a Református Gimnáziumban.