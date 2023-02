A szerzőről, Böszörményi-Nagy Gergely vállalkozóról a világhálón azt olvasni, hogy ő a Brain Bar, a jövőre fókuszáló globális fesztivál alapítója. További projektjei közé tartozik a budapesti székhelyű Design Terminal, a hazai startupok nemzetközi piacra jutását segítő nonprofit szervezet. Emeljük ki még, hogy ő a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) alapítványi elnöke is. Könyvéről így vall annak fülszövegében: „Ez itt a konformizmus kora. A sokszínűség zászlaja alatt globális monokultúra épül, amelyben minden iskolázott embernek ugyanazt kell gondolnia tudományról és vallásról, ökológiáról és technológiáról, nemzetről és nemzetközi kapcsolatokról, a helyes és üdvös életmód mibenlétéről. Az önálló vélemény az ifjú városlakók számára stratégiai kockázattal jár. Ez az olvasókönyv azoknak a fiatal magyaroknak szól, akik ambiciózusak, kíváncsiak, és fontos kérdésekben nem fogadják el a vákuumcsomagolt válaszokat”.

Saját véleményét (a szerző 38 éves) és a számára legfontosabb gondolkodók jövőről szóló meglátásait kötötte csokorba Böszörményi-Nagy Gergely, aki úgy véli, akkor is megéri egyéni világképet kialakítani, ha ez nehézségekkel jár. Mert mi is vár egy karrierre készülő, tehetséges fiatalra? Akár a multik világában, nemzetközi tudományos pályán vagy éppen az Európai Unióhoz kötődő bürokráciában áll munkába, ideológiai értelemben homogén világba kerül, amely észrevétlenül is konformizmusra nevel; ezeken a helyeken a fontos kérdésekről egyszerűen nem illik mást gondolni, mint a központi narratíva. Mivel a fősodratú kánon egyetlen területen sem kérdőjelezhető meg „büntetlenül”, nem véletlen, hogy még a Nature című befolyásos tudományos folyóirat szerint is csökken a bátor felfedezések, a valódi újítások száma. A Nonkonform című kötet a jövőépítő optimistákat célozza meg. Nekik szól a szerző Theodore Rooseveltet idéző tanácsa: „Tedd, amit tudsz, ott, ahol vagy, azzal, amid van!”