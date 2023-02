Mitől krimi a krimi? A krimi különböző műfajairól, elméletekről és a Magyar Krimiszemléről is beszélgetnek a résztvevők: Cserháti Éva, Sz. Molnár Szilvia, Kálai Sándor és Varga Bálint. Majd a Balaton és a krimi következik, hiszen ha nem Budapesten játszódik, akkor a Balaton a magyar krimik második kedvelt helyszíne. Arról fog beszélgetni Szlavicsek Judit, Zajácz D. Zoltán, Kellei György és Kálai Sándor, hogy mit tud adni a Balaton egy kriminek azon túl, hogy mint helyszín ismert és népszerű, és Magyarország egyik legszebb tája.

Vajon mi az oka annak, hogy több írónő ír ma krimit, mint író? Van ennek jelentősége? Számít-e, hogy az író férfi vagy nő a szereplők, a bűntett, a nyomozás szempontjából? A szervezők megkérdezik az írónőket, Szlavicsek Juditot, Baráth Katalint, Cserháti Évát és Szécsi Noémit. Akik még ezután is bírják az izgalmakat, azok a sorozatokról és a filmekről tudhatnak meg részleteket. A szakértők elmondják, hogyan is készülnek a magyar krimik filmvászonra és tévékészülékre, mik a kulisszatitkok, valamint Gyárfás Dorka, Bagota Béla, Kolozsi László és Varga Bálint segítségével kitekintenek a nemzetközi trendekre is.

Másnap is a Kunszt! lesz a krimi központja, A magyar krimi történeti távlatai és öröksége című etappal nyit Szomor Sándor (II. világháború előtti krimi és kriminológia), Török Lajos (szocialista krimi) és Varga Bálint. Majd jön a Történelmi krimi, amely az egyik legismertebb és legkedveltebb alműfaja a kriminek, akár hazánkban, akár a világban nézünk szét. Miért hálás keret ez a kriminek, és miként alakítja a krimi műfaji határait a történelmi tér és idő – ennek járnak utána. Erről beszélget Gráczer L. Tamás (A háromfa hölgye), Hász Róbert (Fábián Marcell-sorozat), Csabai László (Szindbád-sorozat) és Sz. Molnár Szilvia.

Érdekes blokknak ígérkezik a Kondor-jelenség: a magyar krimi jelene és jövője a recepció fényében elnevezésű. Kondor Vilmos neve megkerülhetetlen, ha krimiről van szó, ő teremtette meg a modern magyar krimit a Budapest noirral. A közös múlt, a magyar történelem éppúgy tárgya regényeinek, mint maga a bűntett vagy a nyomozás. Hogyan és miért olvassuk olyan sokan krimijeit, kiderül a kerekasztal-beszélgetésből, melyben Deczki Sarolta, Bárány Tibor és Kálai Sándor vesz részt. A napot a Nyomozás a valóságban és a könyvek lapjain beszélgetés zárja, amikor is igazi nyomozókkal beszélgetnek a krimikben előforduló nyomozásokról, mennyiben valósak, mennyiben kitaláltak, hallani fogunk saját nyomozói tapasztalatokat és élményeket, de körbejárják a kérdést: hitelesnek kell-e lennie egy krimibeli nyomozásnak, és ha igen, milyen keretek között legyen az.