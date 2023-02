Az ütősegyüttes tagjai, Májer Dániel, Józsa Bálint és Kovács Árpád egy különleges zenés utazásra invitálta a résztvevőket: elkalandozhattak a magyar népzene dallamain keresztül a balkáni, sőt az afrikai zene varázslatos világába is. Megismerhették a vibrafont, a marimbát, de ha akadt valaki, aki eddig véletlenül nem hallott korábban a djembe, a kenken vagy a dunun dobokról, a koncert után már ezekről is személyes benyomásokat szerzett. Sőt, ki is próbálhatták a kisebbek, a nagyobbak, hogyan kelthetők velük ritmusok, hiszen a hivatásos zenészek fellépése után egy kis hangszersimogató következett, azaz közel kerültek egymáshoz az előadóművészek és a közönség soraiban ülő emberek. A koncertek a Veszprém-Balaton 2023 – Európa Kulturális Fővárosa Program keretében valósultak meg, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával