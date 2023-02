A Holtszezon idén nemcsak hosszabb lett, de nemzetközi vizekre is evezett, hiszen több neves nemzetközi alkotó is csatlakozott az eseményhez. Olyan művészek is helyet kaptak köztük, mint Leopold Maurer bécsi képregényrajzoló vagy Kira Poutanen finn ifjúságiregény-szerző.

A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program kiemelt irodalmi rendezvényét, a Holtszezon Nemzetközi Kortárs Irodalmi Fesztivált február 23–26. között rendezték meg. Több mint 100 programmal, a tavalyihoz képest egy nappal tovább, négy napon keresztül, 13 helyszínen várták az irodalom szerelmeseit Veszprémben. Aki nem készült jó előre az eseményekre, tehát nem regisztrált vagy ért oda egy-egy helyszínre egy órával korábban, annak nagy esélye volt arra, hogy ki fog szorulni az előadásokról. Igazi éhezők viadala jelenetek játszódtak le egy-egy üres székért vagy egy állóhelyért. De ha valaki bejutott, annak igazán megérte jelen lenni.

A különböző előadások mellett a fesztiválon odafigyeltek a közönség bevonására is, éppen ezért számos workshop – képregénykészítés, krimiírás, bábszínház, dalszöveg-, kreatív írás, konceptuális grafikai, graffitiműhely – várta a látogatókat. Idén lényegesen nagyobb hangsúlyt fektettek az egyenlő esélyű hozzáférésre is.

Bodor Ádám, Cserna-Szabó András, Kemény Zsófi, Varró Dániel, Kira Poutanen (finn), Visky András, Klára Vlasáková (cseh), Szálinger Balázs – csak pár név, akikkel találkozhattunk idén, de 6363 vagy a Felső Tízezer, a Platon Karataev vagy az Idegen koncertje is életre szóló élmény lehetett. És persze nem volt egyszerű beférni Varró Dani estjére sem, ahogyan a Boebeck-koncert is telítve volt, vagy a fesztivált indító Pannon KultúrKlub Beck Zoltán irodalmárral, ahol szintén nem maradt már állóhely sem.

Nehéz lenne a több mint száz programot mind felsorolni, az azonban kézzel fogható volt az elmúlt napokban, hogy az irodalom, a szubkulturális művészet és a Z generáció alkotói folyamatai igazán izgalmas, növekvő és virágzó szelete kultúránknak.