A Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió 1990 óta tanfolyam jelleggel működő tánciskola Veszprémben a Cholnoky Jenő Általános iskolában, és több környező településen (Balatonalmádiban, Balatonfüreden, Gyulafirátóton, Zircen, Várpalotán, Balatoncsicsón, Herenden és Hajmáskéren). A növendékek a modern tánctechnikákat (graham, limon, kontakt, jazz), a mozdulatművészetet és a balett alapjait sajátítják el a táncórákon. A stúdió célja a kreatív gyermektánc művészeti oktatása, a mozgás, szépség, harmónia megteremtése a gyermekek fizikai és mentális fejlődésében.

A félévi és év végi színpadi bemutatók mindig ünnepet jelentenek a stúdió növendékei és szüleik számára, hiszen nemcsak a megmérettetésről szólnak, hanem arról is, hogy a gyerekek megmutathatják, milyen sokat dolgoztak a koreográfiáikkal. Idén immár 33. alkalommal bizonyíthatták tudásukat, tehetségüket. Az első előadáson az óvodások és a tanfolyami csoportok mutatkoztak be, a második a versenyző csoportok új koreográfiáinak premierje volt – tájékoztatott Kiszelyné Czibik Tünde Gizella-díjas táncpedagógus mester, a stúdió alapítója, az együttes művészeti vezetője, koreográfusa. Az idei különlegességet a pici óvodások első tánclépései, a balettrepertoár bemutatkozása és az újdonságként alakult ritmikus gimnasztika csoport kötélgyakorlata adta.

Az előadások mindig generációk találkozásai is, így volt ez idén is, hiszen a négyévestől a harmincas-negyvenes volt tanítványokon keresztül felléptek a már néhány nyugdíjas korosztályú tagot is magába foglaló Anyukák-Apukák csoport tagjai is. A már elbúcsúzott növendékek is kedvet éreztek új egyéni koreográfiák bemutatására Leidl Hágár és Nyári Andrea személyében. Kiemelkedő egyéni produkciókat mutatott be Barabás Szilvia, Marx Bernadett, Klósz Dorka, Benedek Bianka és Csiszér Lili. A leglátványosabb koreográfia a Soha nem elég, az Egerek, a Pattogj!, a Le és föl, valamint a Survivors című volt.

A versenyzők február 19-től számos hazai és nemzetközi versenyen, fesztiválon vesznek részt egyéni, páros, csoportos és formációs táncaikkal Szerbiában, Németországban és Olaszországban. A Stúdió munkáját Kiszelyné Czibik Tünde irányítja, Szentes Nóra, Barabás Fanni és Nyári Andrea oktató segíti a csoportokat és a koreográfusi munkát.