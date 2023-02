Március 19-én 15 órakor mutatja be Szeretetévadának egyik gyermek- és ifjúsági előadását, Romhányi-Nepp-Ternovszky: A Mézga család című vidám, mindenki által ismert és kedvelt történetét a veszprémi társulat. – A Veszprémi Petőfi Színház mindig nagy gondot fordít arra, hogy olyan darabokat állítson színpadra, amelyek megszólítják a családokat, az ifjúságot, a gyermekközönséget is, megérintik lelküket kedvességükkel, bájukkal, tanító jellegükkel – nyitotta meg az olvasópróbát Oberfrank Pál igazgató. Elmondta: az előadás a nagyszülőket és unokáikat is szórakoztatja majd, bemutatja a szülők és a gyermekek kapcsolatát mulatságos karakterek párbeszédein, kis küzdelmein keresztül, miközben sorjáznak a szállóigék. – Művészeink tehetsége révén minden adott ahhoz, hogy az ismert és szeretett szerepek most életre keljenek – tette hozzá.

Kellerné Egresi Zsuzsanna igazgatóhelyettes, kreatív menedzser arról beszélt, hogy olyan színpadi változat született, amely gyerekszájjal, gyerekszívvel szólal meg a színpadon.

Két fiút is köszöntöttek az olvasópróbán a társulat tagjai, Győry Zsombort és Tar Benedeket, ők Aladár szerepében lépnek színre hamarosan, váltott szereposztásban.

A Mézga család tévésorozat összesen 41 részt ért meg, nemcsak Magyarországon, Német-, Cseh- és Olaszországban, Portugáliában is bemutatták. Színpadon is feldolgozták már, például Hollandiában. A különleges, szép emlékeket idéző, világszinten ismert mesejáték Szűcs Gábor Jászai Mari-díjas művész rendezésében lesz látható. – 1968 fontos évszám a produkció szempontjából, hiszen ez az az év, amikor A Mézga családot bemutatta a Magyar Televízió. Ez valami egészen nagyszerű, kivételesen tehetséges munka, mely a mai napig ott él az emberek fejében. Ha generációról generációra megkérdezzük őket, kiderül, hogy tulajdonképpen a nemzeti kollektív tudatba épült be a történet a maga fordulataival, karaktereivel, gondolataival, vicceivel és természetesen főcímdalával. A Mézga család az átlagok átlaga, olyan elviselhetetlen sűrűségben jelenik meg az átlag, hogy az valami zseniális. Az egyetlenegy különösség a szokatlanul zseniális Aladár, aki megadja a sci-fi szálat, hiszen minden epizódban kapcsolódik a jövőhöz egy sokadik rokon, MZ/X által, aki számos mai problémát igyekszik megoldani utópisztikus tudásával, és így számos vicces jelenetet szül – mondta a rendező.