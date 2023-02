Napjainkra már szinte mindegyik magyar gyerekszínház repertoárjában megjelent a babaszínház műfaja. Az Artery Egyesület pályázati projektjében a Kezeslábas Társulat hozza el a babaszínház műfaját öt bakonyi kistelepülésre.

A társulat többéves színészi és drámapedagógusi tapasztalattal országszerte tart babaszínházi előadásokat az érdeklődőknek. Vezetője Honti György Jászai Mari-díjas színész, rendező, drámapedagógus. Előadásaikban a hat év alatti korosztály számára is ismerős tárgyakból, a szemük előtt alakulnak ki a bábok, ismerős dalok, mondókák hangzanak el. A játékidő körülbelül 45 perc, amely a 25 perces előadásból és az azt követő drámapedagógiai elemeket tartalmazó feldolgozó foglalkozásból áll. Ekkor a színészek a gyerekekkel együtt folytatják a játékot úgy, hogy addigi nézőiket is bevonják, akik játszhatnak a bábokkal, és immár szereplőként folytatják a mesét. Ez a forma ideális lehetőséget nyújt, hogy ez a korosztály is megismerkedjen a bábok, a zene, a versek, a színház világával.

Február 27-én 9 órakor kezdődik a Kezeslábas babaszínház az Eplényi Napköziotthonos Óvodában, 11 órakor az Aprónépek Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvodában Bakonynánán. Március 10-én 9 órakor a társulat a Napsugár óvodában tart előadást Tésen, 10 órától a Mesevár óvodában Jásdon, 11.30-tól a Manókert óvodában Borzaváron.

A programsorozat a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa-program keretében valósul meg, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.