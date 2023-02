Baján született, és ott is temették el. Ahányszor a 71-es főúton vitt utam – olykor bejelentés nélkül is –, bekanyarodtam a műterméhez. Nem csak ismerősének, barátjának is tekintett férjével, Tamás István íróval, újságíróval egyetemben. Sokat írtam róla lapunkban, elkísértem tárlataira. Erzsike kávéval, teával és aprósüteménnyel kínált, s mindig egy-egy cica dörgölődzött a lábamhoz. Az élet dolgairól csevegtünk. Csengő hangja most is a fülemben zsong. Természetes volt, közvetlen, népszerű alkotó létére – Egry József- és Munkácsy-­díjat is kapott, érdemes és kiváló művész volt – az egyszerű, egyenes beszédet kedvelte. Bibliai témájú képei ellenére nem szerette az ájtatoskodó méltatásokat, nem szorult rá a negédeskedő magasztalásokra. Idegenkedését szóvá is tette nekem. Udvardi Erzsébet mind a mai napig meghatározó alakja képzőművészetünknek és a balatoni festészetnek. A Képzőművészeti Főiskolán Bernáth Aurél növendéke volt. Egy 1999-es interjúban mondta: „A főiskolán olajjal, temperával, akvarellel tanultam festeni… Egy idő után azonban elégedetlenséget éreztem. Hiába festettem a fényt, de a vásznon soha nem jelent meg igazán. Akkor kezdtem el kísérletezni a fénylő anyagokkal, az aranyfüstlemezzel és az ezüst­fóliával. A természet intenzív fényjelenségeit akartam kifejezni.” Biblikus képei elhozták az örökkévalóságot, amelyen túl minden felesleges és hiábavaló. A kezdet és a vég. Gyönyörűség és kárhozat. Fény és sötétség. Ragyogás és homály. Mindenség és befejezettség. Az örök végtelen, amikor már nem létezik több ellentétpár, mert festészete a csodák magasába olvad – írtam Alkonyi utazás című esszékötetemben a művészetéről. Őrzöm 2004. december 12-én kelt naplórészletének másolatát: „Közeleg a karácsony, amikor ezeket a sorokat írom, már három gyertya ég az adventi koszorún. A második gyertya alig pislákol, fájdalom, könny és a reménytelenség sóhajai fogják vissza a lángját… Ha röviden össze kellene foglalnom a festő hivatását, feladatát, akkor egy szóval azt mondanám, a festészetnek az emberről kell szólnia. Az ember ember voltát soha ne veszítse el, és ne felejtse el, hogy a lélek legmélyén ott él egész életünk folyamán a matérián túli világ boldogító reménye.” Fényes, sikeres pálya volt az övé. Egy évtizeddel a halála után is úgy érzem, hogy hatalmas kincse nemzetünknek, csillag, amelynek fénye soha nem alszik ki. Világít az idők végezetéig.