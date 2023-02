A fórum első részében Oszkai Réka intézményvezető foglalta össze a 2022-es év statisztikai adatait. Rendhagyó módon nem prezentációval készült, hanem munkaanyagot vetített ki. Mint mondta, kollégáival minden évben napról napra, rendezvényről rendezvényre vezetik, adminisztrálják a fontos adatokat, beleértve az időpontokat, a résztvevők létszámát, a médiamegjelenéseket, sőt még azt is, hogy az adott program kiknek szól és milyen kezdeményezésre jött létre. Rögzítik az önkéntesek, együttműködő partnerek, közösségi szolgálatot töltő fiatalok számát, de azt is, hogy milyen pályázatokat valósítanak meg. Mivel az integrált intézményi struktúrában a közművelődési szolgáltatások mellett könyvtári és múzeumi feladatellátás is van, a fórumon bemutatott munkaanyag minden intézményegység statisztikai adatait is magába foglalta. Így a könyvtári és múzeumi látogatottsági adatokon kívül a könyvbeszerzésekről, kölcsönzésekről, olvasói szokásokról is van feldolgozott információ.

– Ezek a statisztikai adatok segítenek abban is, hogy az amúgy is kötelező KSH-adatszolgáltatást könnyebben teljesítsük – hangsúlyozta Oszkai Réka, aki Fodor József igazgatóhelyettessel havi bontásban mutatta be az érdeklődőknek az idei rendezvénynaptárt. A szép számban megjelent civil szervezeti tagok, intézményvezetők tájékozódhattak arról, hogy milyen közösségi programokat tervez a város és az intézmény 2023-ban. A kiemelt rendezvények is terítékre kerültek, időpontokkal, helyszínekkel. Így egyebek között szó esett a Gesztenyevirág fesztiválról, a május 1-jéről, a Jakab-napokról és az Európa Kulturális Fővárosa program részeként megvalósuló rendezvényekről és tervekről.

képalá: Egy pillanat a tavalyi majálisról – minden bizonnyal az ideire is sokan látogatnak majd ki. Többek között erről is szó esett a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ által szervezett minapi közösségi fórumon Sümegen