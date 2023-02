A filmklubban egy tavaly a mozikba került hazai alkotást, Bernáth Szilárd rendező Larry című filmjét vetítették. Kránicz Bence, az ELTE oktatója, újságíró arról beszélt, válságos időszakot él a hazai filmgyártás: a mozik látogatottsága folyamatosan csökkent az elmúlt években, a koronavírus-járvány alatt pedig sokáig zárva voltak a mozik. Hozzátette, a technikailag kiemelkedő, látványos filmekre továbbra is beülnek a nézők, de a szerzői, a látványvilágra kisebb hangsúlyt helyező alkotásokra kevésbé. Ez meglátszik a hazai filmek tavalyi nézőszámain is: a legtöbben Lévai Balázs és Tiszeker Dániel Nyugati nyaralás című családi vígjátékát látták (83 ezren), ami alacsony nézőszámnak számít, míg 2021-ben ugyanennek az alkotópárosnak a Nagykarácsony című romantikus vígjátékára váltottak legtöbben jegyet (130 ezren).

Kránicz Bence megjegyezte, a rendszerváltozás óta a hazai alkotások közül A miniszter félrelép című film vonzotta a legtöbb látogatót (663 ezret), az utóbbi tíz évben pedig a Kincsem volt a legnézettebb mű (460 ezer nézővel). Elmondta, tavaly tizenöt magyar egészestés játékfilmet mutattak be, ezek közül tíz a Nemzeti Filmintézet egyéni támogatásával, öt pedig az elsőfilmeseknek lehetőséget adó Inkubátor programban készülhetett el. Ezeken felül néhány független produkció készült még tavaly, a tendencia pedig a következő években is hasonló lehet. Az egyetemi oktató elmondta, a legpozitívabb kritikai visszhangot az Inkubátor programban készült filmek kapták, nézőszámuk ugyanakkor meglehetősen alacsony volt, 4-25 ezer között változik filmenként. Ezek közül nemcsak kritikai elismerést kapott, hanem a nézők érdeklődését is felkeltette a Larry című film, amely egy húszas évei elején járó, pásztorként dolgozó fiatalról szól, aki súlyos dadogása miatt a társadalomtól elszigetelve él Borsodban. Egy nap azonban katartikus felismerést tesz: ha kirobbanó dühvel rappel, a dadogása megszűnik. Kíméletlen őszinteségű szövegeivel váratlan sikert ér el a közösségi médiában is.

Kránicz Bence a Larry kapcsán elmondta, két hazai filmes hagyomány is megjelenik az alkotásban: az egyik az a társadalmi elkötelezettség, amelynek előzménye a magyar újhullámban és a Balázs Béla Stúdió alkotásaiban gyökerezik, míg a másik az a realizmusra való törekvés, hogy valós helyszíneken, részint nem hivatásos színészek közreműködésével készüljön el az alkotás.

Az oktató-filmkritikus végezetül arról beszélt, a következő években folytatódhat az a tendencia a hazai filmben, hogy a magyar történelem kiemelt időszakait ábrázoló kalandfilmek és sorozatok készülnek, míg az Inkubátor programban a mai magyar valóságot bemutató műveket hoznak létre az alkotók.