Mi vagyunk őrültek, vagy a világ őrült meg körülöttünk? – erről is szól Gogol 1834-es története. Az I. Miklós korában játszódó monodráma hőse egy kishivatalnok, Popriscsin, aki a „normális” világból kilépve a fantázia és a téveszmék birodalmába menekül, kutyákkal beszélget, spanyol királynak képzeli magát, reménytelenül szerelmes és végül a bolondok házában köt ki. Az egyszemélyes darabot az S.K. Társulat Pinceszínházában mutatta be Szabó Szilárd, aki 2018-ban már színpadra vitte a művet.

– Úgy gondolom, ez a darab aktuálisabb, mint valaha, nem is politikai, sokkal inkább emberi vonatkozásban: egy kicsit elidegenedtünk egymástól, nem figyelünk a másikra, a vágyaink megvannak, de nem mindig tudjuk őket úgy beteljesíteni, ahogy szeretnénk – mondta a színész. – A Jurányi Házban Keresztes Tamás előadása inspirálta, hogy újra elővegyem a darabot, melyben nagy kihívás, hogy egyedül vagyok a színpadon, a szövegmennyiségről nem is beszélve, de szerencsére ez könnyen ment, másfél hónap alatt megtanultam. Az elmúlt öt évben két fesztiválon is játszottam a darabot, mindkét helyen kaptam olyan szakmai tanácsokat, amelyeket igyekeztem beépíteni a játékomba, ebben mindenképp különbözik a 2018-astól. Fiataloknak és időseknek is ajánlom a művet, mindenkinek mást ad, azt mondom, ha bárkinek önértékelési, önbizalmi problémái vannak, bátran nézze meg.

Szabó Szilárd örömmel újságolta, hogy nagy az érdeklődés az előadás iránt, így biztosan többször is Popriscsin bőrébe fog bújni, a tervek között szerepel, hogy fesztiváloknak is „kiajánlják”.