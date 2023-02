Mostanra már hagyománynak mondható, hogy február végéhez közeledve világszerte egyszerre hangzanak fel Wass Albert szavai. Idén az erdélyi magyar író és költő emlékére közel 60 helyen tartanak felolvasást. Pápán a mostani a 12. alkalom volt, melyen ismét versek, prózai részletek hangzottak el az Edvy Malom Fogadóban, ahol Pintér Péter, az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket.

– Úgy gondolom, mindenképp hiánypótló rendezvény ez a felolvasóest, a világ változásával az ilyen alkalmak jelentősége felértékelődik. Szerencsére az elmúlt években sok előrelépés történt Wass Albert megítélését illetően, bekerült például a Nemzeti alaptantervbe. Döntő többségben Wass Albert művei kerültek be a műsorrendbe, de voltak más költők megzenésített versei is, emellett több civil szervezet is fellépett. Azt gondolom, kevés hozzá hasonló költő van a magyar költészetben, ilyen terjedelmes életúttal kevesen rendelkeznek – mondta a szervező.