A Veszprémi Petőfi Színház február 4-én 10.30-kor egy vidám délelőttre és kedves mesejátékra invitálja a családokat: a Farsangi Kukamese nemcsak zenében, táncban, vicces pillanatokban gazdag, de a szelektív hulladékgyűjtésről is tanulhatunk, miközben együtt ihatjuk a kakaónkat és ehetjük a finom kalácsot. Jelmezversennyel is készülnek, melynek keretében értékes színházi ajándékokat nyerhetnek a résztvevők. A színház célja, hogy Balatonalmádiban is hagyományőrző előadásokat hívjon életre, és Almádi lakosait is a színház, a zene feltöltő erejével tudják fogadni. Egyik ilyen kezdeményezés a farsangi mulatság, amely ez évben a mulatságos, fülbemászó dallamokkal teli és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára a figyelmet felhívó Kukamese előadás keretében valósul meg. A délelőtt során kakaóval, kaláccsal vendégelik meg a nézőket. Jelmezversenyt is hirdetnek, érdemes hát magukra ölteniük kedvenc jelmezeiket az érdeklődőknek, hiszen értékes színházi nyeremények találnak gazdára. Ha valaki a Kukamese egyik szereplőjének öltözik, egy különleges élményben lesz része. Várják a nézőket február 4-én délelőtt 10.30-kor a balatonalmádi Kerényi Imre Kult-Magtárban, ahol a hulladékok életre kelnek, éreznek, sírnak, nevetnek.