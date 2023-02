Farsangi programra hívta és várta a napokban a gyermekeket és az idősebbeket a várpalotai Cserregő Néptáncegyüttes. A farsangi cserregés címmel meghirdetett programnak ezúttal is a művészeti együttes bázisa, a Szent István úti inkubátorház földszintje adott otthont. Elsőként a gyermekeké volt a főszerep. Sokan jelmezben érkeztek. Ötletes maskarákat láthattak a megjelentek, hercegek, hastáncosok és jégkirálynők hada szórakozott együtt a népi játékokon. A gyerekek mellett a szülőket is megtáncoltatták a Cserregő Néptáncegyüttes lelkes tagjai. A jó hangulatú mulatságon a Kákics Együttes szolgáltatta a muzsikát. A szervezőktől megtudtuk, terveik szerint március hónapban is rendeznek népi játszó- és táncházat Várpalotán.