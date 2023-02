A Budapest Bár az egyik legnépszerűbb és legkeresettebb koncertzenekar. Az együttes vonzerejét a kitűnő zenészeknek és a magyar rockzene kultikus énekeseinek köszönheti. Az eredetileg egyetlen lemezre születő Budapest Bár tizenkét énekessel, teljesen egyedi felállásban működik. A zenekar védjegyévé vált egyedi stílusának gyökerei az 1920-30-as évekbeli, budapesti kávéházak világáig nyúlnak vissza. Az ismert és kedvelt dalokat cigányzenei alapokon, jazz, pop, rock, klezmer és számos zenei műfaji elemmel ötvözve értelmezik újra, megteremtve egy új zenei irányzat alapjait. Az együttes vezetőjének és alapítójának, Farkas Róbertnek eredeti szándéka az volt, hogy új lendületet adjon a kávéházi cigányzene műfajának, életben tartva és megújítva a régi hagyományokat. A zenekarnak köszönhetően rég elfeledett dallamok váltak újra a köztudat és a fiatalok kultúrájának részévé.

Budapest Bár koncert a Hangvillában

Fotós: Penovác Károly/Napló

Hogy Veszprémben milyen sokan kedvelik a csapatot, arra bizonyíték, hogy a szombat esti előadásra pillanatok alatt elfogytak a jegyek, délután kellett egy ráadás koncertet adni. Az ismert slágerek mellett olyan dalokat is hallhatott a közönség, melyeket más előadóktól jól ismer, de talán a Budapest Bártól még nem hallotta. Behumi Dóri, Németh Juci, Keleti András, Szűcs Krisztián és Lovasi András léptek színpadra a zenekar tagjaival együtt – Farkas Róbert, Ürmös Sándor, Ökrös Károly, Farkas Richárd, Kisvári Bence –, hol egyedül, hol párban, hol hármasban.

Fotós: Penovác Károly/Napló

Korok, kultúrák, stílusok váltották egymást: az Engem a rumba döntöget romba, Tíz után, Ne sírj, kislány, Stux, maga vérbeli párizsi lett, A muzsikusnak dalból van a lelke mellett jól megfért a Kern Andrástól ismert Lövölde tér, Demjén Ferenc slágere, a Mikor elindul a vonat, a Boogie a zongorán az LGT-től, és egy Kaláka-gyerekdal, a Fülemüle, fülemüle, gyönyörű madár. Külföldi slágerek is felcsendültek, például a Sound of Silence Simon and Garfunkeltől, a Something Stupid Nancy és Frank Sinatrától, valamint a Maniac a Flasdance című filmből. Nehéz bármelyiket kiemelni, de talán egyet mégis: Ha megtehetnéd, Lovasi Andrástól. A végén minden énekes, minden zenész a színpadon, Szűcs Krisztián előadása, Húszezer éjszakás kaland.

Fotós: Penovác Károly/Napló

A végén Farkas Róbert zenekarvezető felszólítására nem volt rest a közönség, hogy felálljon, segítsen nőni a szilvafácskának, és Lovasi Andrással együtt énekeljen: Drága kicsi szilvafácska, nőj nekem. A Bubamara jól ismert dal, együtt nótázott, mulatott mindenki. A zenészek fergeteges hangulatot varázsoltak, igazi örömzene volt. Élvezték és köszönték az előadók, élvezték és köszönték a nézők is.