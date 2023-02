A fesztivál rangját bizonyítja, hogy az ország másik jelentős kulturális eseménye, a 10. Színházi Olimpia három produkciót is a programjába emelt: a Baro d’evel Là, a Compagnie Belova–Iacobelli Tchaïka és az M-Stúdió Lift című előadását. Az idén negyed évszázados jubileumára készülő fesztiválon május 15. és 21. között, négy színházi helyszínen, a város utcáin és terein nyolc külföldi és számos hazai produkció lép majd fel. A programkínálat tükrözi a táncművészet mai trendjeit. A tiszta tánc nyelvén megszólaló előadások mellett gazdagon kínál crossover, összművészeti produkciókat is, amelyekben más művészeti ágak elemei is megjelennek. Kiemelkedő nemzetközi hírű produkciók képviselik ezt az irányt: Miet Warlop After All Springville, valamint Hiroaki Umeda split flow + Intensional Particle című előadása. E produkciókban szervesen együtt él a színház, a tánc, a digitális művészet, a képzőművészet hatásrendszere.

Különleges táncművészeti élményt kínál a Compagnie Parc Motifs című darabja, a Szegedi Kortárs Balett Carmina Buranája, a FrenÁk Társulat Fiúk című előadása és a Hodworks Pirkad című performansza.

Nagyszínházi, stúdiószínházi, utcaszínházi játszótéri előadások mellett Lajkó Félix hegedűkoncertje és az Anima Sound System Mihály című, a 250 éve született Csokonai Vitéz Mihályt rapstílusban bemutató produkciója színesíti a kínálatot.

A szervezők ezúttal sem feledkeznek meg a gyerekekről: Paár Julcsi és a Fitos Dezső Társulat Kerekutca mesejáték című produkciója ígér feledhetetlen szórakozást zenében, táncban egyaránt.