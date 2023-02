A gyermek Petőfiként színpadra álló két hétéves rajong a színházért, s nem is akármilyen karaktert formálhatnak meg. Pingiczer Zsombor számára már nem is ismeretlen a színház világa, ugyanis állandó résztvevője a Veszprémi Petőfi Színház nyári SzínHázVilág táborának, fellépett már csaknem ötszáz néző előtt a Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztiválon, és amikor csak teheti, szüleivel együtt előadást néz. Zsombor elmondása szerint nem izgul, nincsen lámpaláza és nagyon jó érzéssel tölti el, ha a színházban lehet, főleg, ha színpadra állhat Petőfiként. Még óvodás, így olvasni nem tud, az édesanyja olvassa fel neki a szöveget, melyet ő hallás után tanul meg a szerep kedvéért. Kedvenc felnőtt színésztársa Hirschl Laura gyakorlatos színész, aki a táborok óta közel áll szívéhez, és akinek mindig mesél a vele történtekről. A tehetséges kisfiú nagyon szeret énekelni is, a próbák során felcsendülő dalok örömmel töltik meg mindennapjait. Óvodástársai meglepődtek, hogy színdarabban, musicalben játszhat, az óvó néniknek már megvannak a jegyeik a bemutatóra.

Farkas Ágostonnak eddig olyan színházi élménye nem volt, ami színpadhoz köthető, így azért ő bátran bevallja, hogy kicsit izgul a próbákon, az előadás miatt szintén, ugyanakkor láthatóan élvezi a próbafolyamatot, és erről beszélni is szokott a felnőtteknek. Már tud olvasni, saját maga tanulta meg a szöveget, nagyon szereti a verseket, viszont az éneklés távolabb áll tőle. Neki a felnőtt Petőfit alakító Ragány Misa a kedvenc színésztársa, őt nagyon megkedvelte. Iskolájában lelkesedéssel fogadták a hírt, hogy szerepel a színházban.

A társulat művészei azt tapasztalhatták: az első próbára mindegyik kis Petőfi úgy érkezett, hogy felnőtteket meghazudtoló módon, kívülről és hibátlanul tudta a neki jutó szöveget. Mindketten ügyesek, motiváltak, és ifjú korukhoz képest professzionálisan viselkednek.