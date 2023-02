Különleges helyszínen teljesen új audiovizuális fesztivál indul útjára a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program kiemelt eseményeként: az Inota 2023 című rendezvény középpontjában az előremutató zene, az újszerű vizuális alkotások, a legfejlettebb technológia és a hozzájuk kapcsolódó kreatív gondolkodás áll majd.

- Augusztus 31. és szeptember 3. között ismét megelevenedik a húsz évvel ezelőtt bezárt ipari terület, amely a 8- as út mellett, az EKF kapujában három, a tájból már messziről kiemelkedő monumentális hűtőtornyával hívja fel a figyelmet és inspiráló helyszínéül szolgál a VEB2023 EKF valószínűleg legprogresszívebb rendezvényének - jelentette be Nagy Adrienn, az az Inota fesztivál projektmenedzsere Budapesten, a Zene Házában tartott mai sajtótájékoztatón. A fesztivál a kortárs könnyűzene és fényművészet hazai és nemzetközi élvonalába tartozó fellépőkkel várhatóan jelentős külföldi érdeklődésre is számíthat majd.