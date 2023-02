Géczi János szerkesztő arról beszélt a bemutatón, hogy a legújabb 42. lapszám az első, amelyre az elsőtől az utolsó betűig nagyon büszke. Hozzátette, olyan tanulmányok, esszék jelentek meg, amelyek tükrözik a város szellemi állapotát. Több írást kiemelt: Haász János a Vad Fruttik új lemezéről írt kritikáját, Ladányi Ibolyának a Viktória című operettről írt cikkét, Fürj Katalin Szálinger Balázs Karaffa című, Petőfi-töredéket folytató darabjának színházi próbájáról tudósító anyagát, valamint Kovács Attilának a Budapesti Fesztiválzenekar koncertjéről írt szövegét. Megjegyezte, a borítón Gáspár Gábor fotója látható, amely a Művészetek Házában nyílt üvegművészeti kiállítás egyik tárgyának díszítését ábrázolja. Géczi János kérdésére, milyen témákat látna még szívesen a lapban, Gelencsér András, a folyóiratot kiadó Pannon Egyetem rektora elmondta, a tudományt a kultúra részének tekinti, ezért szívesen látna egy tudományos témákkal, kérdésekkel foglalkozó rovatot a folyóiratban. Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) köszöntőjében méltatta a kiadványnak a veszprémi kultúrában betöltött szerepét. Az eseményen bemutatták a Régi magyar kertek címmel közelmúltban megjelent 5. Séd-könyvet is, amely országos terjesztésbe került. Brányi Mária alpolgármester (Fidesz–KDNP) elmondta, a kötet első változata 1999-ben jelent meg a Vár Ucca 17 sorozatban. Minden olyan munka, amely a veszprémi kertekkel, zöldterületekkel kapcsolatban megjelent, helyet kapott a kötetben. Felidézte, több zöldterület újult meg Veszprémben az elmúlt időszakban: a Kolostorok és kertek programban újjávarázsolták a Séd-völgyet, míg jelenleg szintén európai uniós forrásból újul meg az Erzsébet sétány és a Szent Miklós-szeg. Elhangzott, a Zöld város projekt támogatásával finanszírozták a kötet megjelenését is. Az alpolgármester megjegyezte, a további tervekben szerepel a színházkert rekonstrukciója is, amely az egyetemi alsó kampusz elkészülő fejlesztésével, az Acticityvel és az Erzsébet sétánnyal együtt olyan kiterjedésű és értékes zöldfelületet és kulturális intézményegyüttest képez, amely ritkaságnak számít hazánkban.

Géczi János elmondta, a Vár Ucca tematikus számának – amelyet Stirling János professzorral szerkesztettek közösen – továbbfejlesztése a megjelent kötet. Az írások a magyar művelődéstörténet és agronómia területéhez tartoznak. A korabeli forrásokból több mint negyvenet mutat be a kötet, emellett számos kortárs tanulmány is olvasható a kiadványban.