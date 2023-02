A 2023-as Jazzpikniket a legjobbak között jegyzett női funk-rock és soul basszusgitáros és énekesnő, Nik West nyitja. A nyitóestén színpadra lép még Rick Astley, aki augusztus 3-án visszatér a domboldalra, hogy legnagyobb slágerei mellett zenéjének kifinomult soul hangzásával varázsolja el a közönséget. A péntek este a pop-funk-jazz fusion alapú zenét játszó svéd trió, a Dirty Loops koncertjével kezdődik – tájékoztatták a közönséget decemberben a szervezők, melyet az elektronikus zene úttörője, a Thievery Corporation követ. Augusztus 5-én, szombaton a Jazzpikniken ad koncertet az acid-jazz legfontosabb zenekara, az Incognito. Az Incognito két kitűnő zenész, Paul „Tubbs” Williams és Jean-Paul „Bluey” Maunick stúdióprojektjének indult, majd a kilencvenes évek táncos-funkos acid-jazz hangzásának legfontosabb együttese lett; ontotta a klubslágereket, egész Európa az Incognitóra táncolt. Fennállása óta közel 150 muzsikus zenélt a zenekarban, de kulcsfigurája továbbra is Bluey, akinek köszönhetően az együttes nem veszített régi fényéből.

A szombati záróeste másik headlinere a ’80as évek legendás jazz-funk fusion bandája, a Level 42 – jelentették be a szervezők.

A Level 42 a ’80-as évek legendás jazz-funk fúziós együttese. A brit zenekar a jazz, a rock, a pop, a funky, illetve a soul és a blues elemeit ötvözte egyedi hangzásban, amelyért milliók rajongtak. Világszerte több mint 30 millió eladott lemezük van. Olyan ismert dalokat hoznak a Jazzpiknikre, mint a Lessons in Love, a Something About You, vagy az It’s Over gigaslágerek.

A Level 42 frontemberét, Mark Kinget több amerikai és brit zenei szaklap is a világ legjobb basszusgitárosának kiáltotta ki, a zenekart pedig éveken át a legjobb brit bandának választották meg. A zenekar 1979-ben alakult, az eredeti felállás szerint Mark King (basszus, ének), Phil Gould (dob), Boon Gould (gitár) és Mike Lindup (billentyű) zenéltek együtt. Fennállásuk első öt évében számos kis slágerükkel váltak ismertté, de a világhírt az 1985 végén kiadott World Machine hozta meg, ami dupla platinalemez lett. Ezt követte a Running in Family (1987) és a Staring at the Sun (1988), amelyek szintén nagy sikert hoztak. Pályájuk csúcsát az a ’87-es világkörüli turnéjuk jelentette, ami után a Gould testvérek kiléptek a csapatból és session zenészként folytatták tovább. Mark King is egyre többet vendégszerepelt különböző előadók lemezein, így 1993-tól 2006-ig szüneteltette zenekarát.

A Level 42 2006-ban ismét összeállt, ekkor adták ki Retroglide című stúdióalbumukat. Négy évvel később a zenekar egy különleges, Living It Up elnevezésű turnéval ünnepelte 30. évfordulóját. 2013-ban adták ki Sirens című EP-jüket. 2018-ban Eternity című turnéjukkal koronázták meg a zenekar fennállásának 40. évfordulóját. A 2020-ra meghirdetett európai turné egyik állomásaként szerepelt a 9. Paloznaki Jazzpiknik, a koncertet – ahogyan a turné tervezett állomásainak nagy részét is – azonban a járvány szülte bizonytalanságokra, valamint az Egyesült Királyság szigorú ki- és beutazási korlátozásaira hivatkozva lemondta a zenekar. Idén nyáron ezt a koncertet pótolja a legendás örökzöld csapat, és a háromnapos fesztivál méltó zárásaként ígér felejthetetlen koncertélményt.

A zenekar tagjai:

Mark King – basszusgitár, vokál, frontember

Mike Lindup – billentyű, vokál

Nathan King – gitár

Pete Ray Biggin – dob

Sean Freeman – szaxofon

Nichol Thomson – harsona

Dan Carpenter – trombita

Augusztus 3-án Nik West és Rick Astley nyitja a háromnapos pikniket. Augusztus 4-én a Dirty Loops és a Thievery Corporation zenél a Jazzpiknik Nagyszínpadán, augusztus 5-én pedig az Incognito, majd a várva várt Level 42 lép fel a Balaton part legnagyobb presztízsű butikfesztiválján.

