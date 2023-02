Az előzetesen kiadott program annyiban változott, hogy Navratil Andreát betegsége miatt Pál Eszter helyettesítette a dúdolóban, illetve a Tördemic Néptáncegyüttes vezetője, Szabó Csaba is lebetegedett erre a hétvégére. Ennek ellenére a farsangi rendezvény sokak számára jelentett élményt, felhőtlen szórakozást ezen a szép napon.

- Két okból jöttünk Badacsonytomajra, egyrészt mivel Krisztin N. László polgármester meghívott minket, másrészt a Káli-medencéből való kimozdulásunk visszavezethető az energiaválságra, hiszen amiatt sok művelődési ház bezárt a téli hónapokra. Azokat a helyeket, ahol az eddigi programjainkat tartottuk, nem nyitották ki. Viszont itt Badacsonytomajon lehetőség nyílt arra, hogy a januári után még februárban is tartsunk folkklubot. Elképzelhető, hogy ezen kívül még a Kőfeszt kapcsán is együttműködünk az önkormányzattal - mondta a szombati rendezvény főszervezője, Csúri Ákos, akit a Kőfeszt megálmodójaként és elindítójaként ismernek immár széles körben.

A folkklub szemmel láthatóan telitalálat volt, sokan érkeztek a művelődési házba, és a mindvégig remek hangulat, a boldog gyermekarcok is ezt igazolták. Pál Eszter népdalénekes megénekeltette a közönséget, testvérbátyja, Pál István "Szalonna" pedig zenekarával járult hozzá az élményhez. A Szalonna banda tagjai egyenként is kiemelkedő muzsikusok, ámulatba ejtő hangszeres tudással, amit ezúttal is bizonyítottak. Meg kell említeni a Tördemic Néptáncegyüttest, amelynek négy tehetséges "leánya" a raposkai asszonyfarsangot is megidézte, tánccal, énekkel és egy formás boroshordóval. Eközben a gyerekek Murgulyné Illés Anna vezetésével farsangi álarcokat készítettek.

Fotós: Szijártó János/Napló

Csúri Ákos úgy fogalmazott, hogy nekik ez egyfajta misszió, amelynek célja a népi kultúra, a hagyomány őrzése, ápolása, illetve annak eljuttatása a fiatalokhoz, a gyerekekhez. A badacsonytomaji rendezvény alapján az általa említett misszió létjogosultságához nem férhet kétség.